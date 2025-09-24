Первый туристический поезд в Челябинск вызвал ажиотаж у пермяков

Туристический поезд, следующий из Перми в Челябинскую область, оказался практически полностью загружен. Состав включает восемь вагонов и рассчитан почти на 500 пассажиров. На данный момент заполняемость турпоезда составляет около 400 человек. При этом, по словам организаторов нового направления, изначально существовали сомнения относительно востребованности маршрута.
«Среди нас было немало скептиков, которые считали, что не удастся собрать необходимое количество туристов. Однако удалось укомплектовать семь плацкартных и один купейный вагон. Были опасения, что купейный вагон не будет заполнен, но, напротив, он оказался даже переполнен», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на директора туристической компании «Белый камень» Екатерину Шестакову.
Подобный туристический поезд формируется в Перми впервые. Большинство пассажиров составляют семьи с детьми, а также пенсионеры. Стоимость тура для взрослого участника составляет 15 700 рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что поездка запланирована на 27 сентября. Для пермяков организуют экскурсии к озеру Тургояк, известному как «малый брат Байкала», а также в национальный парк Таганай. Кроме того, пассажирам будут предложены различные туристические маршруты.
В свою очередь, весной 2025 года Пермь встречала первый туристический поезд, прибывший из Челябинска. Гости смогли ознакомиться с достопримечательностями краевой столицы и Кунгура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!