02 июля 2025

В Тюмени нашли мертвым пропавшего мужчину. Фото

Пропавший в Тюмени Александр Южаков найден мертвым
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Александр Южаков бесследно пропал 28 июня
Александр Южаков бесследно пропал 28 июня Фото:

Пропавший 28 июня в Тюмени 71-летний Александр Южаков погиб. Об этом сообщает паблик поискового отряда "ЛизаАлерт" Тюменской области в соцсети "ВКонтакте". 

"Найден. Погиб", — сообщается в публикации поисковиков.

Мужчина пропал 28 июня. Он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi L200 серебристого цвета и перестал выходить на связь.

Тюменца искали с 28 июня
Тюменца искали с 28 июня
Фото:

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Пропавший 28 июня в Тюмени 71-летний Александр Южаков погиб. Об этом сообщает паблик поискового отряда "ЛизаАлерт" Тюменской области в соцсети "ВКонтакте".  "Найден. Погиб", — сообщается в публикации поисковиков. Мужчина пропал 28 июня. Он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi L200 серебристого цвета и перестал выходить на связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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