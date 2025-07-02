Александр Южаков бесследно пропал 28 июня
Пропавший 28 июня в Тюмени 71-летний Александр Южаков погиб. Об этом сообщает паблик поискового отряда "ЛизаАлерт" Тюменской области в соцсети "ВКонтакте".
"Найден. Погиб", — сообщается в публикации поисковиков.
Мужчина пропал 28 июня. Он уехал в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi L200 серебристого цвета и перестал выходить на связь.
Тюменца искали с 28 июня
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