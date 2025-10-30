Группировками войск «Восток» и «Запад» за прошедшие сутки были освобождены населенные пункты Красногорское Запорожской области и Садовое Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Достижения Вооруженных сил Российский Федерации не раз отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее он сообщил о том, что подвиги бойцов СВО отразят в кино и на страницах литературы. Об этом Путин заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.