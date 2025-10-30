Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

ВС РФ освободили два населенных пункта Запорожской и Харьковской областей

Минобороны РФ: ВС РФ освободили Красногорское и Садовое
30 октября 2025 в 14:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Два населенных пункта российские военные освободили за сутки

Два населенных пункта российские военные освободили за сутки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группировками войск «Восток» и «Запад» за прошедшие сутки были освобождены населенные пункты Красногорское Запорожской области и Садовое Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. 

Достижения Вооруженных сил Российский Федерации не раз отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее он сообщил о том, что подвиги бойцов СВО отразят в кино и на страницах литературы. Об этом Путин заявил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал