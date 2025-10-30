Аглае Тарасовой продлили меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков

Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 28 августа Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Актрисе Аглае Тарасовой суд продлил меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков до 24 января 2026 года. Такое решение огласил Домодедовский суд Московской области.

«Аглае Тарасовой продлили запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков до 24 января», — передает корреспондент telegram-канала SHOT из зала суда. С конца августа Тарасовой запрещено покидать квартиру в ночное время, пользоваться телефоном и мессенджерами. За это время ее навещала мать — актриса Ксения Раппопорт.