Аглае Тарасовой продлили меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков
Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 28 августа
Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»
Актрисе Аглае Тарасовой суд продлил меру пресечения по делу о контрабанде наркотиков до 24 января 2026 года. Такое решение огласил Домодедовский суд Московской области.
«Аглае Тарасовой продлили запрет определенных действий по делу о контрабанде наркотиков до 24 января», — передает корреспондент telegram-канала SHOT из зала суда. С конца августа Тарасовой запрещено покидать квартиру в ночное время, пользоваться телефоном и мессенджерами. За это время ее навещала мать — актриса Ксения Раппопорт.
Аглая Тарасова была задержана в международном аэропорту Домодедово 28 августа. При прохождении досмотра у актрисы обнаружили электронный вейп, в котором находилось 0,38 грамма масла каннабиса (наркотическое вещество). По действующему российскому законодательству, такие действия квалифицируются как контрабанда наркотических средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, а также возможное назначение штрафа в размере до одного миллиона рублей.
Материал из сюжета:Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.