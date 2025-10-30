Путин заявил о «выздоровлении» «Роснано»

Путин провел встречу с главой компании «Роснано» Сергеем Куликовым Фото: Роман Наумов © URA.RU

Финансовое оздоровление компании «Роснано» практически завершено, ее положение значительно улучшилось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления управляющей компании Сергеем Куликовым.

«Я так понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено», — подчеркнул Путин в начале разговора. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Куликов, в свою очередь, сообщил о крупнейших направлениях работы организации. По его словам, сейчас в числе приоритетов — энергосервис: в Ульяновске формируется проект с объемом инвестиций 205 млрд рублей, дополнительно планируется привлечь 115 млрд рублей. В сфере природопользования подготовлены восемь проектов, три из которых уже одобрены. Также ведется проработка инициатив в электрологистике, в том числе создание электротягового транспорта совместно с партнерами из Азии.

Продолжение после рекламы

В мае 2025 года Куликов также на встрече с Путиным заявил о преодолении кризиса ликвидности в компании после того, как команда экс-главы Анатолия Чубайса накопила долги в несколько сотен миллиардов рублей. По его словам, корпорация больше не берет кредиты и завершила период турбулентности.