Президент Владимир Путин реанимировал «Роснано» после того, как команда экс-главы компании Анатолия Чубайса накопила долги в несколько сотен миллиардов рублей. Из глубокого кризиса «Роснано» удалось вывести за четыре года, доложил Путину новый топ-менеджер Сергей Куликов во время встречи в Кремле. Несмотря на результат, в который мало кто вообще верил, скептики среди экспертов остаются. И очевидно, что сейчас главное — восстановить или даже заново сформировать репутацию этого детища президента.
Это третья публичная встреча Путина с Куликовым, который возглавил «Роснано» в декабре 2020 года, сменив на посту руководителя компании одиозного Анатолия Чубайса. Тогда президент общался с новым главой госкорпорации в формате видеосвязи (впрочем, это объяснимо, учитывая действовавшие на тот момент ковидные ограничения), а уже в июне 2022-го Путин принимал Куликова в своем кремлевском кабинете.
В то время мало у кого была уверенность, что компания «Роснано» вообще жизнеспособна. Даже сегодня, по мнению руководителя Института нового общества Василия Колташова, «жить она не сможет». «Изначально концепция „Роснано“ предусматривала, что нужно покупать потенциально успешные проекты. Главное — успеть перехватить их раньше конкурентов у ученых, у разработчиков, которые бегают со своими проектами и не могут реализовать. Ну и делать на этом деньги. Если „Ростех“ нацелен на классическое взаимодействие с инженерными центрами, то у „Роснано“ этого взаимодействия не было — в голове только деньги», — отметил Колташов.
Сегодняшняя встреча Путина с Куликовым показала, что новое руководство компании изменило подход к своей работе. И это стало возможным после решения финансовых проблем, созданных командой Чубайса.
«Мы преодолели кризис ликвидности – в долг больше не берем, венчур за госденьги больше не будем делать, я думаю. Реализовали ваш карт-бланш на анализ. Сейчас по его результатам будем восстанавливать капитал и репутацию», — сообщил Куликов.
По словам топ-менеджера, качественно изменился инвестиционный портфель. Компания старается доказать свою привлекательность «массовым инвесторам», чтобы те видели, что инвестировать в диптех и наукоемкие проекты выгодно и интересно. «Задумываемся о новых, или забытых старых направлениях — резонансные технологии, импульсные плазменные технологии, спецматериалы и спецволокна, — отметил Куликов. — Ниша, которую мы для себя выбрали, — это научное советское наследие. В нем очень много недоделанного. Мы ставим себе цель — доделать, чтобы наши загоризонтные планы ориентировались на то, что уже было придумано до нас и изобретено, но не доведено до прототипа или до отрасли. В целом это президентский проект, и мы считаем, что он состоялся и продолжает развиваться и как бизнес, и как наукоемкая индустрия».
Куликов признался, что поначалу считал «Роснано» с его незавидным наследием «винегретом». «Сейчас называю „технологическим клондайком“, потому что это более тридцати направлений. Это все стало востребовано.
Мы где-то, как “скорая помощь”, как спецназ, помогаем с теми технологиями, которые у нас в этом клондайке все-таки имеются, — рассказал глава «Роснано». –
Чтобы сформировать индустриальный фокус, мы стараемся в новой стратегии сфокусироваться на химии и материалах, на энергетике и логистике, на экологии, инфраструктуре и безопасности».
Единственный вопрос, который прозвучал от президента сегодня: «Сколько вы погасили?» Путин имел в виду долги, которые остались от прежнего менеджмента «Роснано».
«Долга было 440 миллиардов рублей, из них 178 – процентами. Я отдельно доложу», — не стал вдаваться в детали Куликов.
Идею развивать нанотехнологии в России озвучил президент Владимир Путин в своем ежегодном послании в 2007 году. Уже в 2008-м новую госкорпорацию возглавил один из идеологов приватизации 1990-х и реорганизации электроэнергетического комплекса Анатолий Чубайс. Эксперт в сфере госуправления, экс-представитель Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Госдуме Илья Рыбальченко считает, что при Чубайсе «под прикрытием инновационного флажка государство выбросило на ветер десятки миллиардов рублей, а результатом стало гигантское „мертвое дерево“ с убытками и скандалами».
В 2020-м «Роснано» перешла в ведение группы ВЭБ.РФ. К этому периоду госкомпания оказалась в глубоком кризисе: по итогам года убыток составил почти 53 млрд рублей. А в 2021 году начались проблемы с обслуживанием долгов по облигациям и коммерческим кредитам. Тем временем после начала СВО Чубайс сбежал из России.
В марте 2025-го на заседании арбитражного суда по иску «Роснано» на сумму 5,6 млрд рублей к бывшему руководству, представитель компании заявил, что с октября 2022 по март 2023 года Чубайс избавился от всех 32 объектов недвижимости, собственником которых он был в России.
В апреле столичный Арбитраж арестовал имущество и деньги Чубайса, а также еще семи бывших топ-менеджеров госкомпании.
Путин встречей с Куликовым фактически демонстрирует, что почти за 4,5 года «Роснано» удалось реанимировать. После смены руководства произошло оздоровление компании, отметил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский. Следующий этап — реализация реальных проектов. «Прямые обязанности „Роснано“ — это привлечение денег и реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов. Компания должна стать полноценным центром по созданию высоких технологий, наряду со „Сколково“ и другими центрами. Между этими центрами инноваций должна быть конкуренция, что позволит поддерживать и реализовывать как можно больше проектов, ведь в реальности только каждый десятый высокотехнологичный проект доводится до конца и становится успешным. Зато он позволяет окупить неудачи остальных девяти проектов.
“Роснано” при грамотном руководстве вполне может стать успешной компанией, которая будет приносить пользу стране», — считает парламентарий.
Директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов отмечает, что новое руководство «Роснано» пересмотрело приоритеты, у него есть понимание, в какие сферы нужно вкладываться и какие механизмы при этом использовать. «Изменилась стратегия. Возможно, изменилась бизнес-модель.
Но ключевым остается вопрос репутации. Очевидно, что в прежние годы “Роснано” не удавалось похвастаться какими-то прорывными проектами. С репутационной точки зрения стоит вопрос, насколько оправдано само существование корпорации в ее новом виде.
Пока это далеко неочевидно. Необходима все-таки корпорация поддержки инновационных стартапов, а не получения прибыли. Стартапы — это рискованное дело. Если ими заниматься, нужно быть готовыми к убыткам», — заключил Ларионов.
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