Набиуллина назвала размер ключевой ставки в 2027 году

Набиуллина: ключевая ставка в 2027 году составит 7,5-8,5%
30 октября 2025 в 16:06
Ключевая ставка в 2027 году может быть на нейтральном уровне — в 7,5-8,5%. Об этом заявила глава Центрабнка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.
Она также отметила, что в следующем году предполагается дополнительное снижение ключевой ставки. Информацию передает корреспондент URA.RU из Госдумы.
