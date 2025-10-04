04 октября 2025

Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2025»

Конкурс «Мисс Россия2025» выиграла Анастасия Венза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза представляла Московскую область
«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза представляла Московскую область Фото:

Анастасия Венза из Московской области стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2025». Финал национального конкурса красоты прошел 4 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», участие в нем приняли 50 конкурсанток из разных регионов страны. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«В этом году жюри отметило высокий уровень участниц, однако Анастасия Венза продемонстрировала исключительную харизму, эрудицию и естественную красоту. Она достойно прошла все испытания, проявила себя с лучшей стороны в каждом этапе конкурса», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Мисс Россия». Информацию передает ТАСС.

В состав судейской коллегии вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, певица и телеведущая Татьяна Котова, модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк. Статус «Вице-мисс Россия — 2025» получили Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Торжественную церемонию открытия провели Вера Красова, телеведущая и обладательница титулов «Вице-мисс Россия — 2007» и «Вице-мисс Вселенная — 2008», совместно с телерадиоведущим Максимом Приваловым.

Победительница конкурса получит корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты. По информации организаторов, все финалистки прошли предварительный отбор, включавший творческие и интеллектуальные испытания. Жюри оценивало не только внешние данные, но и социальную активность участниц, их умение держаться на сцене и вести диалог со зрителями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Анастасия Венза из Московской области стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2025». Финал национального конкурса красоты прошел 4 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», участие в нем приняли 50 конкурсанток из разных регионов страны. Об этом сообщает корреспондент с места событий. «В этом году жюри отметило высокий уровень участниц, однако Анастасия Венза продемонстрировала исключительную харизму, эрудицию и естественную красоту. Она достойно прошла все испытания, проявила себя с лучшей стороны в каждом этапе конкурса», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Мисс Россия». Информацию передает ТАСС. В состав судейской коллегии вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, певица и телеведущая Татьяна Котова, модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк. Статус «Вице-мисс Россия — 2025» получили Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Торжественную церемонию открытия провели Вера Красова, телеведущая и обладательница титулов «Вице-мисс Россия — 2007» и «Вице-мисс Вселенная — 2008», совместно с телерадиоведущим Максимом Приваловым. Победительница конкурса получит корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты. По информации организаторов, все финалистки прошли предварительный отбор, включавший творческие и интеллектуальные испытания. Жюри оценивало не только внешние данные, но и социальную активность участниц, их умение держаться на сцене и вести диалог со зрителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...