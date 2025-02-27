В Екатеринбурге статусный силовик с подельниками сбежал от суда на СВО

Экс-прокурор из Екатеринбурга Загайнов сбежал от суда на СВО

27 февраля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Илья Загайнов работал в прокуратуре Ленинского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге экс-зампрокурора Ленинского района Илья Загайнов, его товарищи Юрий Вылегжанин и Алексей Богатырев, обвиняемые в коррупции, стали участниками российской спецоперации на Украине. Уголовное дело в отношении них приостановлено, сообщили URA.RU в инстанции. «Дело приостановлено по п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ (в связи с призывом на военную службу — прим. ред.)», — сказали в Ленинском райсуде. По словам другого источника URA.RU, Загайнов ушел на фронт еще в декабре прошлого года. Новость по теме Задержанный в Екатеринбурге зампрокурора не смог выйти на свободу По версии следствия, в феврале 2022 года руководитель ООО «ЭнергоРосСтрой» Дмитрий Кетов попал под проверку прокуратуры. Силовики возбудили дело по факту уклонения от налогов. Когда Загайнов узнал об этом, то поделился информацией с Вылегжаниновым. Последний предложил взять с Кетова сумму, а взамен закрыть дело. По мнению силовиков, идею до предпринимателя донес его друг Богатырев. За прекращение уголовного дела от Кетова попросили пять миллионов рублей. Сначала он передал 500 тысяч рублей, а затем еще два с половиной миллиона. В конце сентября 2022 года было вынесено постановление о прекращении дела. Позже Загайнов получил оставшуюся часть взятки, считает гособвинение. Затем троицу задержали. Богатыреву и Вылегжанинову вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взятке», а Загайнову — ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Позже ему вменили второй эпизод. По версии следствия, в августе 2022 года он согласился помочь обвиняемому приостановить дело в отношении фирмы, которая занимается ремонтом дорог. За это экс-прокурор потребовал два миллиона рублей. Но, как считает обвинение, Загайнов не мог реально повлиять на ход расследования, поэтому его обвинили по статье «Покушение на мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге экс-зампрокурора Ленинского района Илья Загайнов, его товарищи Юрий Вылегжанин и Алексей Богатырев, обвиняемые в коррупции, стали участниками российской спецоперации на Украине. Уголовное дело в отношении них приостановлено, сообщили URA.RU в инстанции. «Дело приостановлено по п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ (в связи с призывом на военную службу — прим. ред.)», — сказали в Ленинском райсуде. По словам другого источника URA.RU, Загайнов ушел на фронт еще в декабре прошлого года. По версии следствия, в феврале 2022 года руководитель ООО «ЭнергоРосСтрой» Дмитрий Кетов попал под проверку прокуратуры. Силовики возбудили дело по факту уклонения от налогов. Когда Загайнов узнал об этом, то поделился информацией с Вылегжаниновым. Последний предложил взять с Кетова сумму, а взамен закрыть дело. По мнению силовиков, идею до предпринимателя донес его друг Богатырев. За прекращение уголовного дела от Кетова попросили пять миллионов рублей. Сначала он передал 500 тысяч рублей, а затем еще два с половиной миллиона. В конце сентября 2022 года было вынесено постановление о прекращении дела. Позже Загайнов получил оставшуюся часть взятки, считает гособвинение. Затем троицу задержали. Богатыреву и Вылегжанинову вменили ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взятке», а Загайнову — ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Позже ему вменили второй эпизод. По версии следствия, в августе 2022 года он согласился помочь обвиняемому приостановить дело в отношении фирмы, которая занимается ремонтом дорог. За это экс-прокурор потребовал два миллиона рублей. Но, как считает обвинение, Загайнов не мог реально повлиять на ход расследования, поэтому его обвинили по статье «Покушение на мошенничество».