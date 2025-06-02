Подельника экс-прокурора из Екатеринбурга вернули под суд с СВО

В Екатеринбурге вернули под суд фигуранта дела экс-прокурора Загайнова

03 июня 2025 в 10:43 Размер текста - 17 +

Решение принял Свердловский областной суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбуржца Алексея Богатырева, которого считают подельником бывшего зампрокурора Ленинского района Ильи Загайнова (обвиняли в коррупции), вернули под суд. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде. О том, что Загайнов, Богатырев и Юрий Вылегжанин подписали контракты с Минобороны РФ и стали участниками российской спецоперации на Украине, URA.RU сообщило 27 февраля. «Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции. Дело в отношении Богатырева было возвращено в Ленинский райсуд, в отношении остальных фигурантов — решение оставлено без изменений», — отметили в инстанции. Под уголовное преследование они попали в 2022 году. По версии следствия, Загайнов решил помочь бизнесмену Дмитрию Кетову избежать уголовного преследования по делу об уклонении от уплаты налогов. С Кетова попросили пять миллионов рублей, чтобы его дело закрыли. Богатыреву и Вылегжанину вменили статью о посредничестве во взятке, а Загайнову — «Получение взятки в особо крупном размере». Позже ему вменили второй эпизод. Он связан с другим коммерсантом, который тоже попросил закрыть уголовное дело. Загайнов попросил два миллиона, но выполнить обязательства не мог, считают силовики. Так, в деле экс-прокурора появилась статья о мошенничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржца Алексея Богатырева, которого считают подельником бывшего зампрокурора Ленинского района Ильи Загайнова (обвиняли в коррупции), вернули под суд. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском облсуде. О том, что Загайнов, Богатырев и Юрий Вылегжанин подписали контракты с Минобороны РФ и стали участниками российской спецоперации на Украине, URA.RU сообщило 27 февраля. «Прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции. Дело в отношении Богатырева было возвращено в Ленинский райсуд, в отношении остальных фигурантов — решение оставлено без изменений», — отметили в инстанции. Под уголовное преследование они попали в 2022 году. По версии следствия, Загайнов решил помочь бизнесмену Дмитрию Кетову избежать уголовного преследования по делу об уклонении от уплаты налогов. С Кетова попросили пять миллионов рублей, чтобы его дело закрыли. Богатыреву и Вылегжанину вменили статью о посредничестве во взятке, а Загайнову — «Получение взятки в особо крупном размере». Позже ему вменили второй эпизод. Он связан с другим коммерсантом, который тоже попросил закрыть уголовное дело. Загайнов попросил два миллиона, но выполнить обязательства не мог, считают силовики. Так, в деле экс-прокурора появилась статья о мошенничестве.