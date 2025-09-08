На полицейских совершено нападение в одном из отделов Москвы

В Новой Москве задержанный мужчина совершил нападение на двух сотрудников полиции непосредственно в здании отдела внутренних дел. Инцидент произошел, когда мужчину доставили по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.
«По версии следствия, 6 сентября мужчина в ОМВД России „Коммунарский“ Москвы, не желая быть привлеченным к ответственности за незаконный оборот оружия, напал на двух сотрудников полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти», — сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что нападавшему уже предъявлено обвинение. Уточняется, что в ходе допроса он полностью признал свою вину.
Ранее в Москве уже происходили нападения на сотрудников полиции: в августе 2025 года мужчина на Щелковском шоссе, находясь под воздействием наркотиков, бросил бутылки с зажигательной смесью в служебные автомобили и напал с ножом на полицейских. Тогда расследование также взяли под контроль прокуратура и Следственный комитет, а следователи выясняли мотивы и возможных соучастников преступления.
