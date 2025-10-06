Дело о взятках свердловского экс-министра ЖКХ и его замов передали в суд

Бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, а также его заместителей Игоря Чикризова и Андрея Кислицын осудят по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Обвинение утверждено прокуратурой, уголовное дело вскоре направят в Верх-Исетский райсуд, рассказали URA.RU в ведомстве.
«Они обвиняются в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — пояснили там. По данным следствия, с января 2023-го по март 2024-го бывшие чиновники получили через посредника взятку в 4,4 миллиона рублей. Деньги они получили за покровительство при выполнении муниципальных контрактов по проектированию объектов водоснабжения и водоотведения.
Из общей суммы Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов — не менее одного миллиона, а Кислицын — не менее 2,5 миллиона. Отмечается, что фигуранты получали от мэров информацию о ходе исполнения контрактов. Они давали поручения подчиненным контролировать согласование и выдачу техдокументации компаниям, связанным с этими проектами.
Смирнова, занимавшего пост министра ЖКХ 13 лет, задержали в конце января — спустя десять дней после отставки. Этому предшествовало задержание в апреле 2024 года его заместителя Андрея Кислицына по делу о коррупции. Считается, что именно его показания легли в основу уголовного дела против Смирнова, а также показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже получил приговор).
Из СИЗО Смирнова выпустили 15 июля. Суд назначил ему новую меру пресечения — запрет определенных действий. Экс-министру запрещено общаться с потерпевшими, свидетелями и другими обвиняемыми по уголовному делу. Кроме того, ему не разрешается отправлять и получать почтовые и телеграфные сообщения, также он обязан своевременно являться по вызову следователей и суда и информировать их о смене места жительства.
Об отставке Чикризова агентство сообщало в ноябре, она случилась спустя три месяца после допроса силовиков. Официальной причиной назывались проблемы со здоровьем. Все новости по теме — в сюжете агентства.
