Власти Екатеринбурга сэкономили сотни миллионов на кондукторах

Отказ от кондукторов в общественном транспорте помог сэкономить бюджету Екатеринбурга 462 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
Договоры по брутто-контрактам, согласно данным госзакупок, с 1 февраля по 1 августа 2025 года были заключены на общую сумму 7,7 миллиардов рублей. На новые — с 1 августа по 1 января 2026 года — выделено 7,2 миллиарда рублей. Разница составила 462 миллиона рублей.
«Произошла экономия на зарплате кондукторов — их убрали. Плюс, произошло сокращение некоторых издержек. Разница будет пущена на транспортную работу», — рассказали в мэрии.
Система брутто-контрактов с автобусными перевозчиками начала действовать в Екатеринбурге с 1 февраля в рамках большой транспортной реформы городской администрации. С августа 2024 года на нее перевели троллейбусы и трамваи. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час-пик, а в остальное время график движения автобусов был неравномерным.
В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. Благодаря переходу на брутто-контракты, власти смогли начать улучшать условия работы сотрудников, повышать зарплаты, обновлять общественный транспорт.
В начале 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов — 100 моделей. Контракт на поставку 50-ти новых низкопольных с удлиненным автономным ходом выиграла Группа «Синара». Троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах. Еще 50 моделей власти Екатеринбурга планировали закупить в 2025 году. В мае 2025 года мэрия заключила контракт на приобретение 15-ти новых автобусов-«гармошек» Volgabus. Первые пять прибыли в июне. Остальные 10 должны прийти до конца июля. Также власти города определились с поставщиком новых 15-ти трамваев. Низкопольные трехсекционные модели Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор» должны прийти до января 2026 года.
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