Из автобусов и троллейбусов в Екатеринбурге исчезнут кондукторы: когда это случится

В Екатеринбурге с 1 августа 2025 года без кондукторов начнут курсировать троллейбусы, с октября автобусы (в течение двух месяцев сотрудники будут еще работать). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замдиректора департамента транспорта мэрии Николай Вахлов. Таким образом кондукторы останутся работать только в трамваях.
Мэрия с 1 августа до 1 января 2026 года заключает новые брутто-контракты на общую сумму в 7,2 миллиарда рублей. С 1 февраля по 1 августа 2025 года она составляла 7,7 миллиардов рублей. Разница, как сообщало URA.RU, составила 462 миллиона рублей. Сэкономить бюджет городу помог, в частности, отказ от кондукторов.
«В новых контрактах у нас с 1 августа полностью исключены кондукторы в троллейбусах. В трамваях они пока остаются, потому что подвижной состав еще не весь обновлен, мы к этому идем. По автобусам мы сделаем все постепенно, в течение двух месяцев. Что касается частных перевозчиков, у них то же самое — с 1 августа полностью исчезнут кондукторы». — объяснил Вахлов.
При этом будет усилен контроль. Контролеры будут проверять наличие оплаты у пассажиров. Проводить ее можно будет через валидаторы, установленные в салоне. Наличкой оплатить проезд екатеринбуржцы могут у водителя, пока он стоит на автобусной остановке.
В 2024 году команда горадминистрации начала транспортную реформу. Курирует ее вице-мэр Рустам Галямов. В начале года глава города Алексей Орлов анонсировал масштабную закупку троллейбусов — 100 моделей. Контракт на поставку 50-ти новых низкопольных с удлиненным автономным ходом выиграла Группа «Синара». Троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах. Еще 50 моделей власти Екатеринбурга планировали закупить в 2025 году. В мае 2025 года мэрия заключила контракт на приобретение 15-ти новых автобусов-«гармошек» Volgabus. Пришли они в конце июня и выйдут на маршруты 1 августа. Также власти города определились с поставщиком новых 15-ти трамваев. Низкопольные трехсекционные модели Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область) 71-639 «Кастор» должны прийти до января 2026 года.
В рамках реформы в городе начала также действовать система брутто-контрактов. С августа 2024 года на нее перевели троллейбусы и трамваи. Теперь перевозчики получают фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Раньше же они зависели от числа пассажиров, поэтому активно работали в час пик, а в остальное время график движения автобусов был неравномерным. С 1 февраля 2025 года система брутто-контрактов начала действовать и в части автобусных перевозок. Благодаря этому переходу, власти смогли начать улучшать условия работы сотрудников, повышать зарплаты, обновлять общественный транспорт.
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