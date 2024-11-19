Зеленский заявил о планах произвести 30 тысяч дальнобойных дронов

20 ноября 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Зеленский надеется увеличить производство военной техники Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах страны наращивать производство военной техники. В 2025 году страна намерена произвести минимум 30 тысяч беспилотников, а также 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. «В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. По данным украинского Минобороны, сейчас страна наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Уже изготовлены первые 100 ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах страны наращивать производство военной техники. В 2025 году страна намерена произвести минимум 30 тысяч беспилотников, а также 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. «В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. По данным украинского Минобороны, сейчас страна наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Уже изготовлены первые 100 ракет.