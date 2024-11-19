19 ноября 2024

Зеленский заявил о планах произвести 30 тысяч дальнобойных дронов

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Зеленский надеется увеличить производство военной техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах страны наращивать производство военной техники. В 2025 году страна намерена произвести минимум 30 тысяч беспилотников, а также 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.

«В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. По данным украинского Минобороны, сейчас страна наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Уже изготовлены первые 100 ракет.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах страны наращивать производство военной техники. В 2025 году страна намерена произвести минимум 30 тысяч беспилотников, а также 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. «В следующем году Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов. Поставлена задача сделать по меньшей мере 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Зеленский заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. По данным украинского Минобороны, сейчас страна наращивает серийное производство крылатых ракет «Нептун», усовершенствованных для поражения целей на дальних расстояниях. Уже изготовлены первые 100 ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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