В Латвии пригрозили закрытием границы с Россией

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис рекомендовал гражданам страны избегать поездок в Россию и Белоруссию. По его словам, в случае обострения ситуации Рига (столица Латвии) может всего за несколько часов закрыть восточную границу страны.
«Я понимаю, что у людей там (в России и Белоруссии — прим URA.RU) есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — подчеркнул Козловскис. Его слова приводит ТАСС.
Министр подчеркнул необходимость быть готовыми к быстрым изменениям в условиях безопасности. Это предупреждение направлено на то, чтобы минимизировать риски для граждан Латвии, которые могут оказаться за границей в непредвиденной ситуации.
Ранее жителей Латвии призвал воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию министр обороны страны Андрис Спрудс. 9 февраля страны Балтии официально завершили процесс отделения своих энергетических систем от России. Чтобы отметить свою «независимость», лидеры трех стран решили собраться в Вильнюсе.
Тестирование автономной работы электросетей балтийских стран после отсоединения от энергосистемы БРЭЛЛ прошло успешно. В процессе испытаний была проведена синхронизация через Литву и Польшу с энергосистемами Европейского Союза.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила этот шаг, назвав его «достижением свободы от угроз и шантажа» для балтийских государств. Глава Украины Владимир Зеленский также поздравил Литву, Латвию и Эстонию с отключением от российского электричества. О том, что такое БРЭЛЛ и последствия выхода Прибалтики для разных стран — в материале URA.RU.
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