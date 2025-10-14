В Магнитогорске осудили группировку старателей

Правобережный райсуд Магнитогорска (Челябинская область) приговорил к четырем годам колонии двоих старателей Кирилла Галакцевича и Александра Кузнецова по делу о незаконном обороте драгоценных металлов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в суде удалось доказать, что они незаконно добыли свыше 42 килограммов золота на сумму свыше 414 млн рублей. Адвокат Галакцевича в лице Андрея Микрюкова считает приговор чрезмерно суровым.
«Суд признал виновными двух жителей региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере). Судебной инстанцией каждый злоумышленник приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Адвокат Микрюков в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал приговор незаконным, несправедливым и более, чем суровым. По его словам, после получения мотивировочной части приговора будет проведен его анализ. Ранее он заявлял, что его подзащитному сидеть не за что.
Галакцевич и Кузнецов попались сотрудникам ФСБ в октябре 2024 года. Их обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Во время следственных действий у них нашли и изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Изъятые драгоценные металлы обращены в доход государства.
