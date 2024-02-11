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В Салехарде раскупили все билеты на концерт певицы Валерии

© Служба новостей «URA.RU»
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299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь, певица валерия
В Салехарде 16 февраля пройдет концерт певицы Валерии Фото:

Жители ЯНАО раскупили все билеты на сольный концерт народной артистки России Валерии, настоящее имя которой Алла Перфилова. Выступление состоится 16 февраля в Салехарде. Информация об этом размещена на сайте Ямальской филармонии.

«В Ямальской филармонии состоится сольный концерт народной артистки России Валерии. Он пройдет 16 февраля в 19:00. Самая гастролирующая певица отечественной эстрады подарит своим поклонникам незабываемый музыкальный вечер», — указано на сайте местной филармонии. При этом ямальцы уже раскупили все билеты на концерт народной артистки.

Валерия — российская певица, народная артистка России, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Приднестровской Молдавской республик. Она постоянный член жюри конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В 2020 году артистка была членом жюри шоу «Маска» на канале «НТВ», в 2022 году судила второй сезон музыкальной программы «Ты супер! 60+» на том же канале. Ее самыми популярными песнями являются «До предела», «Часики», «Ты грустишь», «Таю».

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Жители ЯНАО раскупили все билеты на сольный концерт народной артистки России Валерии, настоящее имя которой Алла Перфилова. Выступление состоится 16 февраля в Салехарде. Информация об этом размещена на сайте Ямальской филармонии. «В Ямальской филармонии состоится сольный концерт народной артистки России Валерии. Он пройдет 16 февраля в 19:00. Самая гастролирующая певица отечественной эстрады подарит своим поклонникам незабываемый музыкальный вечер», — указано на сайте местной филармонии. При этом ямальцы уже раскупили все билеты на концерт народной артистки. Валерия — российская певица, народная артистка России, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Приднестровской Молдавской республик. Она постоянный член жюри конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В 2020 году артистка была членом жюри шоу «Маска» на канале «НТВ», в 2022 году судила второй сезон музыкальной программы «Ты супер! 60+» на том же канале. Ее самыми популярными песнями являются «До предела», «Часики», «Ты грустишь», «Таю».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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