Развлечения Знаменитости В Салехарде раскупили все билеты на концерт певицы Валерии 12 февраля 2024 в 04:50 Размер текста - 17 + В Салехарде 16 февраля пройдет концерт певицы Валерии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители ЯНАО раскупили все билеты на сольный концерт народной артистки России Валерии, настоящее имя которой Алла Перфилова. Выступление состоится 16 февраля в Салехарде. Информация об этом размещена на сайте Ямальской филармонии. «В Ямальской филармонии состоится сольный концерт народной артистки России Валерии. Он пройдет 16 февраля в 19:00. Самая гастролирующая певица отечественной эстрады подарит своим поклонникам незабываемый музыкальный вечер», — указано на сайте местной филармонии. При этом ямальцы уже раскупили все билеты на концерт народной артистки. Валерия — российская певица, народная артистка России, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Приднестровской Молдавской республик. Она постоянный член жюри конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В 2020 году артистка была членом жюри шоу «Маска» на канале «НТВ», в 2022 году судила второй сезон музыкальной программы «Ты супер! 60+» на том же канале. Ее самыми популярными песнями являются «До предела», «Часики», «Ты грустишь», «Таю». Жители ЯНАО раскупили все билеты на сольный концерт народной артистки России Валерии, настоящее имя которой Алла Перфилова. Выступление состоится 16 февраля в Салехарде. Информация об этом размещена на сайте Ямальской филармонии. «В Ямальской филармонии состоится сольный концерт народной артистки России Валерии. Он пройдет 16 февраля в 19:00. Самая гастролирующая певица отечественной эстрады подарит своим поклонникам незабываемый музыкальный вечер», — указано на сайте местной филармонии. При этом ямальцы уже раскупили все билеты на концерт народной артистки. Валерия — российская певица, народная артистка России, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Приднестровской Молдавской республик. Она постоянный член жюри конкурса молодых исполнителей «Новая волна». В 2020 году артистка была членом жюри шоу «Маска» на канале «НТВ», в 2022 году судила второй сезон музыкальной программы «Ты супер! 60+» на том же канале. Ее самыми популярными песнями являются «До предела», «Часики», «Ты грустишь», «Таю». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям