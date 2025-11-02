Что изменится на выборах глав свердловских муниципалитетов

В 2026-м в регионе ожидается более 20 выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единый день голосования (ЕДГ) в 2026 году пройдет с 18 по 20 сентября. В это время в Свердловской области состоится свыше 20 выборов глав муниципалитетов. Со 2 ноября кандидатов будет предлагать лично региональный губернатор Денис Паслер. В этом материале URA.RU детально объясняет новый порядок выборов.

В 2026 году порядок выборов будет изменен Фото: Илья Московец © URA.RU

Суть закона

Кто вносит кандидатов: предложения для губернатора смогут вносить политические партии, представленные в Госдуме или заксобрании, совет муниципальных образований, Общественная палата региона и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

«Раньше назначалась комиссия, которая состояла из двух частей. С одной стороны — это депутаты местной думы, а с другой — представители губернатора. У них был паритет 50 на 50», — рассказал, как было раньше директор центра «Аналитик», политолог Андрей Мозолин.

Продолжение после рекламы

Отбор кандидатов: для рассмотрения претендентов губернатором будет создана специальная комиссия. Прежние конкурсные комиссии по отбору упраздняются.

«Председателем комиссии, как правило, был человек администрации губернатора. Все желающие стать главой города подавали документы. Комиссия проверяла их на соответствие нормам, которые уже есть на уровне муниципалитета. После того как комиссия приняла решение, оставшиеся кандидатуры выступали перед депутатами, а последние из них выбирали», — объяснил Мозолин.

Количество кандидатов: губернатор будет представлять на рассмотрение думы не менее двух кандидатов.

"В зависимости от муниципалитета, как правило, шло квалифицированное большинство", — сказал Мозолин.

Этапы выборов

Этап инициативы и отбора кандидатов проходит на региональном уровне, а окончательное решение принимается на местном уровне депутатами. Для рассмотрения поступивших предложений губернатор создает специальную комиссию. Она оценивает претендентов и рекомендует кандидатов губернатору. Изучив рекомендации комиссии, губернатор представляет в городскую думу не менее двух кандидатов для последующего голосования. Окончательное решение принимают депутаты представительного органа муниципального образования. Они проводят тайное голосование и выбирают главу из числа предложенных кандидатур.

Особенности

Новый порядок полностью заменил собой существовавшую с 2016 года систему конкурсных комиссий, в которых могли участвовать все желающие. По новому порядку будут избираться 69 из 94 муниципалитетов Свердловской области.

В следующем году по этой схеме планируют избрать глав 20 муниципальных образований. Прежние правила сохранены для закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), а также для пяти городских и 16 сельских поселений.

Мнения

Новый закон общество восприняло по-разному. Часть депутатов на голосовании в заксо отказалась поддерживать законопроект. Однако специалисты считают, что необходимость в такой мере есть.

«Губернатору стало чуть проще, потому что полностью выстраивается, скажем так, властная вертикаль. Никому не нужно, чтобы муниципалитетом управляли дилетанты и болтуны. Во-первых, ситуация сейчас не та, во-вторых, нужна вменяемая система управления, потому что если в рамках реализации нацпроектов в муниципалитете что-то начинает делаться, должен быть человек, который разбирается в том, что делается, и управляет этой ситуацией», — прокомментировал новую систему Мозолин.

Продолжение после рекламы