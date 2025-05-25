Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной

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Путин сравнил военных, участвовавших в СВО и ВОВ
Путин сравнил военных, участвовавших в СВО и ВОВ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подвиги участников специальной военной операции (СВО) сопоставимы с героизмом защитников Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Или другой рассказ, когда мама тоже нашего парня-героя рассказывала о том, что они получили задачу по сути отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение задач с минимальными потерями своих товарищей. Они сознательно фактически пошли на верную смерть. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем, понимаете, ничем», — подчеркнул Путин, во время беседы с Зарубиным. Кадры интервью журналист опубликовал в своем telegram-канале.

В ходе разговора президент напомнил о подвиге летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны направил горящий самолет на колонну противника, пожертвовав собой ради победы. Путин отметил, что современные герои, участвующие в СВО, совершают такие же самоотверженные поступки, сознательно рискуя жизнью ради выполнения боевых задач и спасения товарищей.

Ранее в Челябинске депутат Государственной думы Олег Голиков принял участие в закладке кедровой аллеи, посвященной памяти Героя России, летчика Александра Антонова, который повторил подвиг Николая Гастелло. В рамках мероприятия были высажены пять саженцев кедра — каждый из них символизирует одного из пяти челябинских летчиков, погибших в ходе специальной военной операции.

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Подвиги участников специальной военной операции (СВО) сопоставимы с героизмом защитников Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «Или другой рассказ, когда мама тоже нашего парня-героя рассказывала о том, что они получили задачу по сути отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение задач с минимальными потерями своих товарищей. Они сознательно фактически пошли на верную смерть. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем, понимаете, ничем», — подчеркнул Путин, во время беседы с Зарубиным. Кадры интервью журналист опубликовал в своем telegram-канале. В ходе разговора президент напомнил о подвиге летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны направил горящий самолет на колонну противника, пожертвовав собой ради победы. Путин отметил, что современные герои, участвующие в СВО, совершают такие же самоотверженные поступки, сознательно рискуя жизнью ради выполнения боевых задач и спасения товарищей. Ранее в Челябинске депутат Государственной думы Олег Голиков принял участие в закладке кедровой аллеи, посвященной памяти Героя России, летчика Александра Антонова, который повторил подвиг Николая Гастелло. В рамках мероприятия были высажены пять саженцев кедра — каждый из них символизирует одного из пяти челябинских летчиков, погибших в ходе специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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