Путин сопоставил подвиги героев СВО с подвигами героев Великой Отечественной

Подвиги участников специальной военной операции (СВО) сопоставимы с героизмом защитников Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Или другой рассказ, когда мама тоже нашего парня-героя рассказывала о том, что они получили задачу по сути отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение задач с минимальными потерями своих товарищей. Они сознательно фактически пошли на верную смерть. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем, понимаете, ничем», — подчеркнул Путин, во время беседы с Зарубиным. Кадры интервью журналист опубликовал в своем telegram-канале.
В ходе разговора президент напомнил о подвиге летчика Николая Гастелло, который во время Великой Отечественной войны направил горящий самолет на колонну противника, пожертвовав собой ради победы. Путин отметил, что современные герои, участвующие в СВО, совершают такие же самоотверженные поступки, сознательно рискуя жизнью ради выполнения боевых задач и спасения товарищей.
Ранее в Челябинске депутат Государственной думы Олег Голиков принял участие в закладке кедровой аллеи, посвященной памяти Героя России, летчика Александра Антонова, который повторил подвиг Николая Гастелло. В рамках мероприятия были высажены пять саженцев кедра — каждый из них символизирует одного из пяти челябинских летчиков, погибших в ходе специальной военной операции.
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