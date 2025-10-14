Еще четыре иностранные авиакомпании начнут летать в Краснодар с 26 октября

Появятся маршруты в Дубай, Ереван, Ташкент и Шарм-эш-Шейх, указано в сообщении
Четыре иностранные авиакомпании начнут летать в Краснодар с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортом.

«С этого же дня (26 октября — прим. URA.RU) в аэропорт Краснодара начнут выполнять рейсы иностранные авиакомпании: Flydubai (ОАЭ) — Дубай, FlyOne (Армения) — Ереван, Uzbekistan Airways (Узбекистан) — Ташкент (а с 28 октября — Наманган), AlMasria Universal Airlines (Египет) — Шарм-эш-Шейх», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.

В сообщении также указано, что из авиагавани в Краснодаре происходят полеты по восьми внутренним рейсам и восьми международным. Отмечается, что также появятся направления в Махачкалу, Минеральные Воды и Сочи.

В сентябре авиакомпания «Аэрофлот» уже возобновила выполнение международных рейсов из Краснодара после трехлетнего перерыва, открыв направления в Стамбул и Ереван. Тогда же сообщалось о планах запуска рейсов в Дубай. Возвращение иностранных авиаперевозчиков и расширение маршрутной сети свидетельствуют о постепенном восстановлении международного авиасообщения региона.

