Еще четыре иностранные авиакомпании начнут летать в Краснодар с 26 октября

Четыре иностранные авиакомпании начнут летать в Краснодар с 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортом.
«С этого же дня (26 октября — прим. URA.RU) в аэропорт Краснодара начнут выполнять рейсы иностранные авиакомпании: Flydubai (ОАЭ) — Дубай, FlyOne (Армения) — Ереван, Uzbekistan Airways (Узбекистан) — Ташкент (а с 28 октября — Наманган), AlMasria Universal Airlines (Египет) — Шарм-эш-Шейх», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.
В сообщении также указано, что из авиагавани в Краснодаре происходят полеты по восьми внутренним рейсам и восьми международным. Отмечается, что также появятся направления в Махачкалу, Минеральные Воды и Сочи.
В сентябре авиакомпания «Аэрофлот» уже возобновила выполнение международных рейсов из Краснодара после трехлетнего перерыва, открыв направления в Стамбул и Ереван. Тогда же сообщалось о планах запуска рейсов в Дубай. Возвращение иностранных авиаперевозчиков и расширение маршрутной сети свидетельствуют о постепенном восстановлении международного авиасообщения региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.