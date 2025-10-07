В Челябинской области Каслинский завод архитектурно-художественного литья передал Упрдор «Южный Урал» герб Росавтодора, выполненный из чугуна. Подарок от завода приурочили к грядущему Дню работников дорожного хозяйства.
«Для нас это символ уважения к труду дорожников и к отечественным ремесленным традициям. Каслинское литье — гордость не только Южного Урала, но и всей России: сочетание мастерства, исторической преемственности и красоты формы. Такие предприятия бережно сохраняют культурный код страны и доказывают, что российские промыслы по-прежнему востребованы и уважаемы», — прокомментировал URA.RU и.о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.
Герб планируют разместить в офисе управления. Благодаря сотрудничеству дорожников и старинного завода верстовые столбы каслинского литья начали появляться на федеральных трассах региона.
