Челябинский завод создал чугунный герб Росавтодора ко Дню дорожника. Фото

Чугунный герб выплавили на Каслинском заводе
Чугунный герб выплавили на Каслинском заводе

В Челябинской области Каслинский завод архитектурно-художественного литья передал Упрдор «Южный Урал» герб Росавтодора, выполненный из чугуна. Подарок от завода приурочили к грядущему Дню работников дорожного хозяйства.

«Для нас это символ уважения к труду дорожников и к отечественным ремесленным традициям. Каслинское литье — гордость не только Южного Урала, но и всей России: сочетание мастерства, исторической преемственности и красоты формы. Такие предприятия бережно сохраняют культурный код страны и доказывают, что российские промыслы по-прежнему востребованы и уважаемы», — прокомментировал URA.RU и.о. начальника Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов.

Герб планируют разместить в офисе управления. Благодаря сотрудничеству дорожников и старинного завода верстовые столбы каслинского литья начали появляться на федеральных трассах региона.

Герб каслинского производства установят в офисе управления
Герб каслинского производства установят в офисе управления
Фото:

