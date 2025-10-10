Пермяк проведет годы в колонии за смерть пассажира и побег с места ДТП

Водитель из поселка Октябрьский в Пермском крае приговорен к 6,5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП, после которого скрылся с места происшествия. С материалами дела знакомит краевой суд.
«Житель поселка Октябрьский приговорен к 6,5 годам лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее в декабре 2024 года. Мужчина, управляя автомобилем в сложных погодных условиях, превысил скорость, что привело к заносу и столкновению с металлическим ограждением. Находившийся в салоне пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил серьезные травмы и позднее скончался. После аварии виновник скрылся с места происшествия, что стало отягчающим обстоятельством при вынесении приговора», — указано на странице Пермского краевого суда во «ВКонтакте».
Октябрьский районный суд признал подсудимого виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места ДТП. Помимо лишения свободы, суд запретил мужчине управлять транспортными средствами в течение двух лет и взыскал с него в пользу родственников погибшего два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.
В Пермском крае ранее уже неоднократно фиксировались нарушения правил дорожного движения, которые приводили к судебным разбирательствам. В частности, в августе 2025 года житель региона пытался дать взятку инспектору ДПС, а ранее другой водитель был осужден за использование поддельных прав. Судебная практика по таким делам показывает, что суды региона учитывают отягчающие обстоятельства и назначают дополнительные меры ответственности для нарушителей.
