Морозы ожидаются в трех округах России
На Дальнем Востоке ночная температура воздуха будет достигать -35...-36 градусов
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
На Дальний Восток, Сибирь и Урал придет зима. В округах ожидается резкое понижение температуры и сильные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сильное понижение температуры коснулось Урала. Только вчера температура в Челябинской области была около +10 градусов, но уже в воскресенье максимальная температура днем будет около +2...+3 градусов. Следующая неделя начнется с отрицательных температур ночью — -5...-7 градусов», — рассказал синоптик ТАСС. По его словам, дневные температуры достигнут максимум одного градуса, а ночные морозы усилятся до -7...-8. в Курганской области — -10...-12, в Свердловской — до -13...15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в около -19...-22 градусов.
Днем 2 ноября в Новосибирской области температура понизится до -2...-6 градусов, ночью будет около нуля. Уже в ближайшие дни ночью будет до -6...-12 градусов. «Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей — везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим!, — казал Вильфанд. Он добавил, что в Красноярском крае ночью похолодает до -25...-30.
До 5 ноября температура воздуха в Якутии будет на 6-8 градусов ниже нормы, на Чукотке — на 11-13, в Магаданской области и Камчатском крае — на 5-7. Метеоролог уточнил, что а севере в Якутии морозы достигнут -35...-36 градусов, на Чукотке — до -32...-34, а в Магаданской области и на севере Камчатского края — до -27...-29.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.