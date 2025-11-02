Морозы ожидаются в трех округах России

На Дальнем Востоке ночная температура воздуха будет достигать -35...-36 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Дальний Восток, Сибирь и Урал придет зима. В округах ожидается резкое понижение температуры и сильные морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильное понижение температуры коснулось Урала. Только вчера температура в Челябинской области была около +10 градусов, но уже в воскресенье максимальная температура днем будет около +2...+3 градусов. Следующая неделя начнется с отрицательных температур ночью — -5...-7 градусов», — рассказал синоптик ТАСС. По его словам, дневные температуры достигнут максимум одного градуса, а ночные морозы усилятся до -7...-8. в Курганской области — -10...-12, в Свердловской — до -13...15. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах минимальная температура будет в около -19...-22 градусов.

Днем 2 ноября в Новосибирской области температура понизится до -2...-6 градусов, ночью будет около нуля. Уже в ближайшие дни ночью будет до -6...-12 градусов. «Это касается и Алтайского края, и Омской, и Томской, и Кемеровской областей — везде резкое понижение температуры. Уже идет переход в зимний режим!, — казал Вильфанд. Он добавил, что в Красноярском крае ночью похолодает до -25...-30.

