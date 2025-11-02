Нет магазина, почты и общественного транспорта: курганцы просят вернуть цивилизацию в деревню Черемисское
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жители деревни Черемисское Катайского округа Курганской области пожаловались на отсутствие магазина, почты и транспортного сообщения с райцентром. Об этом курганцы рассказали в обращении.
«В деревне Черемисское прекратилось транспортное сообщение с Катайском, закрыли магазин и сократили почтальона. Просим помочь жителям», — сообщается в обращении, опубликованном в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».
В администрацию Катайского округа направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Проблемы с доступностью социальных услуг в Катайском округе обострились на фоне общей кадровой нехватки в учреждениях региона. В октябре прошлого года в Катайске закрыли родильное отделение больницы из-за недостатка врачей, что заставило беременных женщин ездить в Далматово и Курган. Теперь жители сельских поселений столкнулись с дополнительными трудностями в получении базовых услуг.
