Нет магазина, почты и общественного транспорта: курганцы просят вернуть цивилизацию в деревню Черемисское

В деревне Черемисское жители остались без почты и магазина Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители деревни Черемисское Катайского округа Курганской области пожаловались на отсутствие магазина, почты и транспортного сообщения с райцентром. Об этом курганцы рассказали в обращении.

«В деревне Черемисское прекратилось транспортное сообщение с Катайском, закрыли магазин и сократили почтальона. Просим помочь жителям», — сообщается в обращении, опубликованном в группе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте».

В администрацию Катайского округа направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы