Сдавшийся в плен украинский военный рассказал о настоящем положении дел ВСУ

Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Алексей Виндер сообщил о бедственном положении украинских военных, находящихся под Купянском. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовали в Минобороны России.

«Военнопленный Виндер также отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих», — приводят описание к видео РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ставят перед собой задачу освободить Купянск и Красноармейск до холодов. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, военным нужно не только освободить населенные пункты, но надо будет также провести зачистку.

