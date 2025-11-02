Сдавшийся в плен украинский военный рассказал о настоящем положении дел ВСУ
Украинский военный заявил о бедственном положении ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Алексей Виндер сообщил о бедственном положении украинских военных, находящихся под Купянском. Об этом говорится в видеоролике, который опубликовали в Минобороны России.
«Военнопленный Виндер также отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих», — приводят описание к видео РИА Новости. Новость опубликована на сайте агентства.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ставят перед собой задачу освободить Купянск и Красноармейск до холодов. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, военным нужно не только освободить населенные пункты, но надо будет также провести зачистку.
Ситуация под Купянском остается критической для украинских военных. ВСУ потеряли более 2500 солдат во время недавних столкновений в этом районе, при этом российские войска продвинулись на более чем два километра, прорвав украинскую оборону. Ранее поступали сообщения о неудавшейся операции по переброске украинских военных под Купянск, которая была связана с физическим истощением и обезвоживанием бойцов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.