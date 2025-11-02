В Польше произошел скандал из-за Украины

Польское правительство якобы предполагает, что граждане будут платить проценты по долгам Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Польши заставляют граждан платить проценты по долгам Украины. Об этом заявил глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек в своих соцсетях.

«Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!», — написал он в соцсети X.

Ссылаясь на данные Минфина Польши, он заявил, что Варшава намерена выплатить перед украинскими кредиторами обязательства на 110 миллионов злотых (около 2,4 миллиардов рублей — прим. URA.RU). «Заявки на 2026 и 2027 годы еще не предоставлены, однако министерство финансов уже предполагает, что мы будем выплачивать проценты, хотя Киев пока не запрашивал помощь» — написал депутат.

