В Польше произошел скандал из-за Украины
Польское правительство якобы предполагает, что граждане будут платить проценты по долгам Украины
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Власти Польши заставляют граждан платить проценты по долгам Украины. Об этом заявил глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек в своих соцсетях.
«Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!», — написал он в соцсети X.
Ссылаясь на данные Минфина Польши, он заявил, что Варшава намерена выплатить перед украинскими кредиторами обязательства на 110 миллионов злотых (около 2,4 миллиардов рублей — прим. URA.RU). «Заявки на 2026 и 2027 годы еще не предоставлены, однако министерство финансов уже предполагает, что мы будем выплачивать проценты, хотя Киев пока не запрашивал помощь» — написал депутат.
Критика польского политика связана с дискуссией в Евросоюзе о способах финансирования помощи Украине. Еврокомиссия рассматривает вариант совместного заимствования средств ЕС (еврооблигаций) для предоставления Киеву репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро, однако это предложение встречает сопротивление со стороны стран-членов ЕС, включая Германию и Нидерланды, опасающихся увеличения долговой нагрузки на налогоплательщиков.
