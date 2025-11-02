На улице Зорге в Кургане временно перекроют движение транспорта
Из-за дорожных работ перекроют движение на одной из улиц в Кургане
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Участок дороги на улице Зорге в Кургане закроют для движения из-за ремонтных работ. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.
«В соответствии с постановлением мэрии Кургана и в целях выполнения аварийных ремонтных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта на проезжей части улицы Зорге в районе дома 7», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение вводится с 09:00 утра 3 ноября до 21:00 часа 10 ноября.
Ранее с 21 по 27 октября была перекрыта улица Дзержинского для укладки асфальта, а 29 октября закрывали участок улиц Гоголя и Карельцева возле ЦПКиО в рамках расширения автодороги и устройства асфальтобетонных покрытий. Администрация Кургана и дорожные службы рекомендуют водителям внимательно следить за схемой движения и заранее планировать маршруты для избежания заторов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!