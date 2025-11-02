На улице Зорге в Кургане временно перекроют движение транспорта

Из-за дорожных работ перекроют движение на одной из улиц в Кургане Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участок дороги на улице Зорге в Кургане закроют для движения из-за ремонтных работ. Об этом рассказали представители Госавтоинспекции.

«В соответствии с постановлением мэрии Кургана и в целях выполнения аварийных ремонтных работ, будет закрыто движение для всех видов транспорта на проезжей части улицы Зорге в районе дома 7», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение вводится с 09:00 утра 3 ноября до 21:00 часа 10 ноября.