ВСУ попытались атаковать ДНР более 300 раз за неделю

Система РЭБ отразила более 300 атак украиснких дронов в ДНР за неделю Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 366 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Системой РЭБ „Купол Донбасса“ за неделю предотвращены 366 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 256 беспилотников, над Горловкой — 110», — говорится в сообщении ведомства. Его передает РИА Новости.

Среди перехваченных беспилотников оказались пять чешских ударных дронов самолетного типа, оснащенных осколочно-фугасными зарядами общей массой около 300 килограммов. Кроме того, над Макеевкой был нейтрализован украинский разведывательный беспилотник самолетного типа Leleka, который предназначен для обнаружения систем российской противовоздушной обороны.

