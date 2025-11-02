Над бельгийской военной базой заметили дроны
РАзведывательный беспилотник пролетел над военной базой Бельгии
Три больших разведывательных беспилотника пролетели над бельгийской военной базой, где, предположительно, хранится американское ядерное оружие. На это обратил внимание глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен.
«Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем (военная структура Бельгии — прим. URA.RU). Это был не обычный облет, а четкая миссия по наблюдению Кляйне Брогель», — заявил Франкен в соцсети X. По его словам, военные попытались применить средства радиоэлектронной борьбы против дронов, однако они не сработали.
Министр уточнил, что полицейские вертолеты и наземные машины преследовали беспилотники, но потеряли их после многокилометровой погони к северу от базы. Расследование инцидента продолжается. О том, что на базе Кляйне Брогель может храниться американское ядерное оружие, в 2019 году сообщала пацифистская организация Agir pour la Paix, которая проводила акцию протеста возле авиабазы.
Это уже не первый случай появления беспилотников над военными объектами Бельгии в последнее время. Франкен ранее сообщал о дронах над военной базой Марше-ан-Фамен в ночь на 25 и 28 октября. Также 10 октября около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн. В начале октября полиция Антверпена также задержала трех предполагаемых членов исламистской террористической ячейки, подозреваемых в подготовке покушения на местных политиков с использованием дронов.
