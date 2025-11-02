Над бельгийской военной базой заметили дроны

РАзведывательный беспилотник пролетел над военной базой Бельгии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Три больших разведывательных беспилотника пролетели над бельгийской военной базой, где, предположительно, хранится американское ядерное оружие. На это обратил внимание глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен.

«Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем (военная структура Бельгии — прим. URA.RU). Это был не обычный облет, а четкая миссия по наблюдению Кляйне Брогель», — заявил Франкен в соцсети X. По его словам, военные попытались применить средства радиоэлектронной борьбы против дронов, однако они не сработали.

Министр уточнил, что полицейские вертолеты и наземные машины преследовали беспилотники, но потеряли их после многокилометровой погони к северу от базы. Расследование инцидента продолжается. О том, что на базе Кляйне Брогель может храниться американское ядерное оружие, в 2019 году сообщала пацифистская организация Agir pour la Paix, которая проводила акцию протеста возле авиабазы.

