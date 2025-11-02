Умер экс-главредактор «Известий» Иван Лаптев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев скончался 2 ноября 2025 года в больнице в возрасте 91 года. Об этом изданию сообщила супруга журналиста Татьяна Лаптева.
«Сегодня утром скончался в больнице», — сказала она. Сообщение размещено в telegram-канале издания.
Иван Лаптев возглавлял редакцию «Известий» с 1984 по 1990 год. После ухода из журналистики в 1990-1991 годах он занимал пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Обстоятельства смерти и причины госпитализации журналиста не уточняются.
