Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Умер экс-главредактор «Известий» Иван Лаптев

02 ноября 2025 в 16:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Скончался бывший главред «Известий» Иван Лаптев

Скончался бывший главред «Известий» Иван Лаптев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев скончался 2 ноября 2025 года в больнице в возрасте 91 года. Об этом изданию сообщила супруга журналиста Татьяна Лаптева.

«Сегодня утром скончался в больнице», — сказала она. Сообщение размещено в telegram-канале издания.

Иван Лаптев возглавлял редакцию «Известий» с 1984 по 1990 год. После ухода из журналистики в 1990-1991 годах он занимал пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Обстоятельства смерти и причины госпитализации журналиста не уточняются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал