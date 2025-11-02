От кочегара до главреда «Известий»: ушел из жизни Иван Лаптев

Лаптев скончался на 92-ом году жизни Фото: Хрупов / РИА Новости

Российский профессор и журналист, бывший главный редактор газеты «Известия» Иван Лаптев скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщила его супруга, не уточнив обстоятельств и причины смерти.

Иван Лаптев прошел длинный путь, начиная от рождения в крестьянской семье, заканчивая яркой политической, писательской и преподавательской деятельностью. Подробнее о биографии журналиста — в материале URA.RU.

Детство, юность и образование

Иван Лаптев родился 15 октября 1934 года в деревне Сладкое Крутинского района Омской области. Он вырос в крестьянской семье, а его отец погиб на фронте.

Лаптев получил высшее техническое образование в 1960 году, когда завершил обучение в Сибирском автомобильно-дорожном институте имени В.В. Куйбышева, который в настоящее время носит название Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. Спустя тринадцать лет, в 1973 году, он расширил свои знания, окончив Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1980 году Лаптев достиг значительных успехов в научной деятельности, защитив докторскую диссертацию по философским наукам. Его исследовательская работа была посвящена теме «Социально-политические и идеологические аспекты современных экологических проблем», что принесло ему степень доктора философских наук.

Карьерный путь

В период с 1952 по 1955 год он трудился в Омском речном порту, где последовательно занимал должности кочегара, машиниста портового крана и слесаря. С 1960 по 1964 год Лаптев вел преподавательскую деятельность в Сибирском государственном автомобильно-дорожном институте.

Лаптев начал свой путь с Омского речного порта Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В 1964-1971 годах Лаптев работал литературным сотрудником и специальным корреспондентом издания «Советская Россия», а также выполнял обязанности консультанта журнала «Коммунист». Начиная с 1973 года занимал позиции лектора и консультанта отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС.

В период 1978-1984 годов входил в состав редакционной коллегии газеты «Правда». С 1982 года исполнял функции заместителя главного редактора данного издания.

С 1984 года он начал работу в газете «Известия»: в 1984-1990 годах возглавлял редакцию в качестве главного редактора. А в 1991-1994 годах руководил хозяйственным объединением «Известия» на посту генерального директора.

С 1987 года Лаптев исполнял обязанности заместителя председателя правления Союза журналистов СССР. А в 1989-1991 годах возглавлял правление данной организации.

В 1994-1995 годах занимал должность заместителя председателя Комитета РФ по печати, которым позже руководил до 1999 года. Помимо этого он преподавал в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и имел звание профессора.

Парламентская и общественная деятельность

Лаптев возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР в 1990-1991 годах Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

В 1989 году Лаптев был избран народным депутатом СССР и вошел в состав Комитета Верховного Совета СССР по международным делам. Возглавлял Совет Союза Верховного Совета СССР в 1990-1991 годах. Помимо этого он стал одним из учредителей Движения демократических реформ совместно с Гавриилом Поповым и Анатолием Собчаком.

В 2001-2003 годах Лаптев возглавлял Ассоциацию книгоиздателей России и участвовал в работе международных делегаций, руководил Центральным правлением общества советско-австрийской дружбы и советско-бельгийской секцией Парламентской группы СССР. К тому же он занимал пост секретаря Парламентской группы СССР, возглавлял Центральный совет Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость.

Награды и достижения

Лаптев имел три благодарности от первого президента РФ Бориса Ельцина Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Среди наград Лаптева значились ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, три благодарности от президента Российской Федерации Бориса Ельцина (1995, 1996 и 1999 годы). Также он имел почетную грамоту правительства РФ, которую получил в 1999 году.