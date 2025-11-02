Логотип РИА URA.RU
  Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

В коллекции у Путина есть фрагмент подбитого танка Leopard

02 ноября 2025 в 17:17
Фрагмент подбитого танка Leopard имеется в личной коллекции Владимира Путина

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Фрагмент немецкого танка Leopard, подбитого в зоне СВО, находится в личной библиотеке президента России Владимира Путина в Кремле. Об этом стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин».

На фрагменте, опубликованном телеканалом «Россия 1», есть кадры с частью танка Leopard, на нем опубликована надпись: «верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО». Данный фрагмент танка предоставили Путину бойцы личного состава 58-й армии. Запорожская область в 2023 году.

Немецкие танки Leopard поставлялись Украине западными партнерами в рамках военной помощи с 2023 года. ВС РФ периодически захватывают вражескую технику, а также уничтожают ее.

