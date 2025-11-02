В Раде возник скандал из-за странных инициатив Зеленского
Зеленского раскритиковали за инициативу о бесплатиных поездках для украинцев
Фото: Официальный сайт президента Украины
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк раскритиковал социальные инициативы президента Владимира Зеленского, назвав их популистскими на фоне дефицита бюджета страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Железняк выступил против программ «зимняя тысяча» и «3 тысячи километров бесплатно», которые предусматривают денежные выплаты гражданам и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте.
«[Зеленский] объявляет о бесплатной перевозке на 3 тыс. км для всех. Еще раз: для всех, без льготных категорий, просто бесплатно катаем все население», — приводит издание слова депутата. По его мнению, власти не могут повысить зарплаты военным из-за финансовой «дыры» в половину бюджета, но запускают программу, по которой каждый украинец зимой получит порядка 24 долларов. Железняк также отметил, что компания «Укржелдорога» находится в тяжелом финансовом положении, но должна бесплатно перевозить всех граждан на расстояние до трех тысяч километров.
С критикой инициатив президента выступил и глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко. Он опубликовал в социальных сетях фотографию обеда раненых военных ВСУ в эвакуационных поездах, который состоял из вареного картофеля, яйца, половины огурца и одного ломтика хлеба. Гудименко противопоставил условия для военных объявленным бесплатным железнодорожным поездкам для всех украинцев.
Критика социальных программ Зеленского со стороны депутатов и представителей военного ведомства происходит на фоне давних обвинений украинских политиков в неэффективном использовании государственных средств. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял о сборе администрацией Зеленского значительных сумм с государственных органов, включая доходы от территориальных центров комплектования, достигающие миллиардов долларов в год. Сам президент признавал, что коррупция остается масштабной проблемой на Украине.
