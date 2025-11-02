В Минске певца Shaman довели до слез

Shaman расплакался на сцене на концерте в Минске Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российский певец Shaman не смог сдержать слез на концерте в Минске. Артист расплакался после исполнения песни «Беловежская пуща», которую по просьбам зрителей пришлось спеть дважды, сообщил сам музыкант в своем telegram-канале.

«Минск! Вы потрясающие! Я не сомневался, я знал, что меня встретят как родного. Вместе мы исполнили любимые песни, а „Беловежскую пущу“ пришлось петь дважды — многие не скрывали слез. Совершенно особенная песня, душевная, трогательная и прекрасная от первого стиха до последнего звука», — написал Shaman в своем telegram-канале.

Певец поблагодарил белорусских поклонников за теплый прием и эмоциональную реакцию на выступление. Зрители также не остались равнодушными к концерту и оставили благодарственные комментарии в адрес артиста. Фанаты отметили особую атмосферу вечера и силу воздействия голоса музыканта, который, по их словам, «подарил частичку своей души».

Продолжение после рекламы