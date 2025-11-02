Власти Берлина поставят крест на украинских беженцах
В Берлине закроют крупнейший пункт приема украинских беженцев
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
Власти Берлина примут решение о закрытии крупнейшего центра приема беженцев с Украины, расположенного в здании бывшего аэропорта «Берлин-Тегель», до конца 2025 года. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».
«В Берлине закроют самый крупный центр приема беженцев из Украины. Он расположен в здании бывшего аэропорта „Тегель“, переоборудованного под прием людей. Центр планируют закрыть до конца года», — передает украинский канал. Оставшихся беженцев планируют разместить децентрализовано.
Ранее здание аэропорта было специально переоборудовано под прием украинских беженцев после начала специальной военной операции. Ранее Швейцария с 1 ноября также ввела ряд ограничений в порядок предоставления убежища беженцам с Украины — Государственный секретариат по миграции будет детальнее рассматривать каждую заявку на предоставление защитного статуса S в индивидуальном порядке. С начала 2022 года из страны уезжали преимущественно женщины и мужчины трудоспособного возраста, а также женщины с детьми. В настоящее время в Германии находятся 1,2 млн украинских беженцев, передает Pravda.ru. В апреле 2025 года количество украинских граждан, получивших статус беженца в европейских странах, превысило 6,3 миллиона человек, сообщает MK.RU.
