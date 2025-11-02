«Опасный путь»: главу Еврокомиссии заподозрили в подготовке к войне

«Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне», — написал Мема в соцсети X. Политик напомнил, что ранее газета New York Times предупреждала о рисках стремительного перевооружения Евросоюза, которое может стать исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств и координацией между государствами ЕС.