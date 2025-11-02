Логотип РИА URA.RU
«Опасный путь»: главу Еврокомиссии заподозрили в подготовке к войне

Финский депутат Мема: Урсула фон дер Ляйен приближает войну в Европе
02 ноября 2025 в 19:39
Урсула фон дер Ляйен приближает войну, заявил финский депутат Мема

Фото: Официальный сайт Европарламента

Своим решением о перевооружении Евросоюза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приближает войну. С таким мнением выступил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема. 

«Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне», — написал Мема в соцсети X. Политик напомнил, что ранее газета New York Times предупреждала о рисках стремительного перевооружения Евросоюза, которое может стать исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств и координацией между государствами ЕС.

Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила новую оборонную стратегию под названием «Перевооружение Европы». Позднее документ переименовали в «Готовность 2030» из-за протеста ряда стран-членов ЕС против агрессивной формулировки. ЕС намерен инвестировать 6,8 триллиона евро до 2035 года, из которых 3,4 триллиона евро пойдут на прямые военные расходы.

