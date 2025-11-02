«Опасный путь»: главу Еврокомиссии заподозрили в подготовке к войне
Урсула фон дер Ляйен приближает войну, заявил финский депутат Мема
Фото: Официальный сайт Европарламента
Своим решением о перевооружении Евросоюза глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приближает войну. С таким мнением выступил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.
«Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне», — написал Мема в соцсети X. Политик напомнил, что ранее газета New York Times предупреждала о рисках стремительного перевооружения Евросоюза, которое может стать исторической ошибкой на фоне проблем с выделением средств и координацией между государствами ЕС.
Еврокомиссия 19 марта 2025 года представила новую оборонную стратегию под названием «Перевооружение Европы». Позднее документ переименовали в «Готовность 2030» из-за протеста ряда стран-членов ЕС против агрессивной формулировки. ЕС намерен инвестировать 6,8 триллиона евро до 2035 года, из которых 3,4 триллиона евро пойдут на прямые военные расходы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.