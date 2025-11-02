Страны ОПЕК обновили план по добыче нефти

Корректировка произойдет на 137 тыс. баррелей в сутки, указано в пресс-релизе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны ОПЕК+ решили обновить план по добыче нефти странами. Отмечается, что план будет скорректирован на 137 тысяч баррелей в сутки. Это следует из пресс-релиза со встречи.

«Восемь стран-участниц (ОПЕК — прим. URA.RU) приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года», — указано в пресс-релизе. Отмечается, что эта корректировка будет реализована в декабре этого года.