Страны ОПЕК обновили план по добыче нефти
Корректировка произойдет на 137 тыс. баррелей в сутки, указано в пресс-релизе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Страны ОПЕК+ решили обновить план по добыче нефти странами. Отмечается, что план будет скорректирован на 137 тысяч баррелей в сутки. Это следует из пресс-релиза со встречи.
«Восемь стран-участниц (ОПЕК — прим. URA.RU) приняли решение о корректировке добычи на 137 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года», — указано в пресс-релизе. Отмечается, что эта корректировка будет реализована в декабре этого года.
Решение ОПЕК+ о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, которое вступит в силу в декабре 2025 года, продолжает реализацию плана, объявленного в апреле 2023 года. Россия, являясь участником соглашения, в последние месяцы постепенно наращивала добычу нефти и в сентябре приблизилась к выполнению своей квоты в 9,415 миллиона баррелей в сутки, получив разрешение на увеличение объемов производства в рамках обновленного графика компенсаций ОПЕК+.
- Здашек02 ноября 2025 22:02Ну вот , Россия компенсирует все санкции .