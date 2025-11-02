Логотип РИА URA.RU
«Восьмерка» ОПЕК+ анонсировали паузу в наращивании добычи нефти

ОПЕК+ планирует остановить увеличение производства нефти после декабря 2025 года
02 ноября 2025 в 21:54
Приостановка увеличения производства начнется после декабря 2025 года, указано в пресс-релизе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Страны ОПЕК+ решили приостановить увеличение производства нефти после декабря 2025 года. Это следует из пресс-релиза по итогу встречи.

«После  декабря, в связи с  сезонностью, восемь стран также решили приостановить увеличение производства в  январе, феврале и марте 2026 года, как указано в  таблице ниже», — указано в пресс-релизе. Он опубликован на официальном сайте организации.

Ранее в рамках этой же встречи, страны ОПЕК+ решили обновить план по добыче нефти. Он будет скорректирован на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Сама корректировка произойдет в декабре, после которого и произойдет временная пауза в наращивании добычи нефти.

