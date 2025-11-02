Украинские пограничники начали побег в страны ЕС
С начала года территорию Украины покинуло 15 пограничников, указано в сообщении
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Украинские пограничники начали сбегать на территорию стран Евросоюза с Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«С начала этого года 15 украинских пограничников 94-го пограничного отряда (н. п. Чоп) сбежали в ЕС во время службы», — указано в сообщении ведомства со ссылкой на украинского журналиста. Информацию приводит ТАСС.
Отмечается, что военнослужащие оставили оружие и экиперовку. После чего они покинули посты и сбежали в Венгрию и Словакию с Украины.
Ранее поступала информация о том, что украинских дезертиров планируют отправлять в штурмовые отряды ВСУ, вместо отправки их в тюрьму. Это будет сделано для того, чтобы вернуть беглецов в армейские подразделения. Об этом сообщала Общественная Служба Новостей.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.