С начала года территорию Украины покинуло 15 пограничников, указано в сообщении

Украинские пограничники начали сбегать на территорию стран Евросоюза с Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«С начала этого года 15 украинских пограничников 94-го пограничного отряда (н. п. Чоп) сбежали в ЕС во время службы», — указано в сообщении ведомства со ссылкой на украинского журналиста. Информацию приводит ТАСС.

Отмечается, что военнослужащие оставили оружие и экиперовку. После чего они покинули посты и сбежали в Венгрию и Словакию с Украины.

