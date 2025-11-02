Логотип РИА URA.RU
Известного столичного модельера избили и ограбили прямо в туалете

02 ноября 2025 в 22:51
Калмыков опасается обращаться в полицию после угроз

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве пятеро неизвестных напали на известного модельера Никиту Калмыкова и ограбили его прямо в туалете. Злоумышленники избили дизайнера, а затем потребовали перевести им 150 тысяч рублей, угрожая похищением и подбрасыванием наркотиков. Об этом сообщают СМИ. 

«Пятеро неизвестных накинулись и избили его прямо в туалете. После этого они потребовали перевести им 150 тысяч рублей, угрожая похищением и обещая подкинуть наркотики», — сообщает telegram-канал 112.

После инцидента Калмыков перевел деньги, а преступники скрылись. Позже он снял побои и рассказал о произошедшем в своих соцсетях, однако в полицию обращаться побоялся из-за угроз расправы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Краснопахорском районе Новой Москвы молодой человек напал с ножом на сотрудника Росгвардии, который остановил его по подозрению в распространении наркотиков. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело, следователи установили личность нападавшего и ищут его.

