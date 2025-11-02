Известного столичного модельера избили и ограбили прямо в туалете

Калмыков опасается обращаться в полицию после угроз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве пятеро неизвестных напали на известного модельера Никиту Калмыкова и ограбили его прямо в туалете. Злоумышленники избили дизайнера, а затем потребовали перевести им 150 тысяч рублей, угрожая похищением и подбрасыванием наркотиков. Об этом сообщают СМИ.

«Пятеро неизвестных накинулись и избили его прямо в туалете. После этого они потребовали перевести им 150 тысяч рублей, угрожая похищением и обещая подкинуть наркотики», — сообщает telegram-канал 112.

После инцидента Калмыков перевел деньги, а преступники скрылись. Позже он снял побои и рассказал о произошедшем в своих соцсетях, однако в полицию обращаться побоялся из-за угроз расправы.

