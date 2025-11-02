«Примадонна — Лолита»: музыкальный критик не согласился с Соседовым, что Понаровская — замена Пугачевой

Пугачевой уже который год пытаются найти замену Фото: instagram / irinaponarovskaya (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена); Сергей Серебро / Народные новости Витебска

Музыкальный критик Евгений Бабичев призывает не сравнивать артистов и не искать никому замену — каждый исполнитель уникален и имеет свою аудиторию. Об этом эксперт сообщил в беседе с URA.RU, отреагировав на слова Сергея Соседова о том, что Ирина Понаровская может заменить «освободившую» сцену Аллу Пугачеву.

«Еще недавно мы действительно упражнялись в прогнозах, кто же заменит Аллу Пугачеву. И почему Понаровская? Я лично топлю за Лолиту, которая в том возрасте, статусе, а самое главное — с такой бешеной харизмой, что ей самое место быть примой. Но в целом — зачем кого-то заменять? Была Пугачева в нашей истории, она и остается, никуда не делалась. Да, она не выступает, но даже если бы была в России, не факт, что радовала нас какими-то выступлениями. Но даже сейчас она выпускает песни. Заменять никого не нужно, каждый артист самодостаточный, у каждого своя биография. Каждый наработал своего зрителя», — поясняет эксперт.

Бабичев объясняет — в данном случае надо обсуждать наследие, которое оставила Пугачева. В частности, огромное количество хитов, которые публика до сих пор любит и ценит. «Представьте, если из фильма „Ирония судьбы, или С легким паром!“ вырезать песни, спетые Пугачевой. Это же великолепные композиции, каким был бы фильм?»

Кроме того, Пугачева всю свою карьеру экспериментировала с музыкальными жанрами, она никогда не работала в одном ключе — такое практикует далеко не каждый артист.