Украинские ТЦК мобилизовали единственного механика по лифтам в Прилуках

Сотрудники Украинского ТЦК мобилизовали единственного специалиста по обслуживанию лифтов в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

«Лишь несколько лифтов в Прилуках продолжают работать на страх и риск», — отмечает издание. Местные жители начали массово жаловаться, что лифты перестали работать. Это особенно критично для жителей верхних этажей и маломобильных граждан.

Прилуки — районный центр Черниговской области с населением около 50 тысяч человек. Город расположен примерно в 140 километрах от Киева.

