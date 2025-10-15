Почти по всей Украине отключили электричество

Во всех регионах Украины, кроме Донецкой и части Черниговской областей, введены аварийные графики отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме страны. Об этом сообщает Министерства энергетики Украины.
«Причиной введения ограничений стали последствия повреждений энергетической инфраструктуры. В Черниговской области продолжают действовать почасовые графики отключений»,— сообщается в telegram-канале Минэнерго Украины.
Во всех пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Минэнерго призвало потребителей экономно расходовать электроэнергию в тех районах, где она есть.
Ранее по данным главы аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрия Загуменного, городские власти подготовили автобусы для эвакуации жителей. Транспорт будет задействован при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
