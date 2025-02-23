Особые просьбы, запрет на дайвинг и хейтеры: честное интервью бортпроводницы «Уральских авиалиний»

Бортпроводница из «Топ стюардесс» читает комментарии хейтеров с улыбкой

24 февраля 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Лилия пришла в «Уральские авиалинии» два года назад Фото предоставлено Лилией Дегтяревой Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Лилия Дегтярева стала одной из первых участниц конкурса «Топ стюардесс — 2025». Девушка прошла в полуфинал, и ей предстоит бороться за звание самой красивой сотрудницы авиации. Уроженка Абакана рассказала URA.RU, как пришла к полетам, часто ли стюардессы выходят замуж за пилотов, что нельзя делать в командировках, какие необычные просьбы поступают от пассажиров и как она относится к конкурсам красоты. О внештатных ситуациях и любви — Лилия, расскажите, как вы вообще попали в авиацию? — Мне со школьных лет был интересен авиационный мир, привлекали самолеты и работа бортпроводника, путешествия и полеты. У меня никогда не было знакомых и родственников, связанных с авиацией. Я была подписана на всех знаменитых блогеров, которые работали бортпроводниками, писала им и задавала интересующие вопросы, наблюдала за их жизнью. Кстати, сейчас ко мне обращаются молодые девушки и парни, и я с удовольствием даю им рекомендации. Девушка находит время между полетами, чтобы заниматься хобби и встречаться с друзьями Фото предоставлено Лилией Дегтяревой — В России и за ее пределами множество авиакомпаний. Почему выбрали именно «Уральские авиалинии»? — Меня привлекала география полетов, стабильность авиакомпании, а также воздушный парк семьи Airbus. И сейчас, через два года работы, могу точно сказать, что я счастлива работать именно в авиакомпании «Уральские авиалинии». — Старшими бортпроводниками становятся не сразу, нужно пройти несколько этапов. Как выглядел ваш карьерный путь? — Через несколько месяцев после трудоустройства меня пригласили работать бортпроводником в бизнес-класс. Для меня это было безумно интересно, потому что я очень люблю сервис, а работая в бизнес-классе, нужно проявить все свои навыки для комфортной атмосферы пассажиров. После работы в бизнес-классе, когда я поняла, что обладаю достаточной компетенцией в работе, чувствую себя уверенно на борту, могу обучать новичков, которые приходят к нам в авиакомпанию, я проявила интерес к должности старшего бортпроводника. Меня пригласили на кастинг — это новый опыт для меня, опыт лидерства. На кастинге нужно было проявить все свои профессиональные навыки, с чем я успешно справилась. — Какие навыки, полученные в авиации, помогают вам в повседневной жизни? — Точно находить легко общий язык с разными людьми без стеснения. Мы часто занимаемся планированием и организацией на борту, и это помогает мне в управлении временем и задачами в повседневной жизни. Бортпроводники часто сталкиваются с изменениями и непредвиденными обстоятельствами — это мне помогает быть всегда готовой к самым неожиданным ситуациям в жизни, быть всегда собранной и решительной. — К слову, о неожиданных ситуациях. Часто ли случаются стрессы во время работы? — С ними, наверно, сталкивался каждый бортпроводник. На первоначальном этапе нас обучают этому и готовят к возможным стрессовым ситуациям и как с ними справляться. Очень важно, чтобы пассажиры видели в глазах и действиях бортпроводника уверенность, поэтому на борту мы всегда держим себя уверенно, а вот дома мы можем уже все. Лилия любит путешествовать и вне работы Фото предоставлено Лилией Дегтяревой — А сами попадали во внештатные ситуации во время командировок? — В командировках есть много развлечений и соблазна, но мы знаем, что нам делать нельзя, и подвергать себя опасности мы не можем. Допустим, в командировках в Египте очень богатый морской мир, но мы не будем заниматься там дайвингом, потому что из-за разницы в давлении после полета запрещено погружение на глубину. Но все же внештатная ситуация произошла в Турции, когда мы пошли гулять с моей коллегой и встретили стаю собак… Рядом с нами больше никого не было, машины не проезжали мимо, нам удалось спрятаться, и мы долго ждали, пока они перестанут нас преследовать. В тот момент была вероятность, что мы можем опоздать на рейс. Все обошлось, песики сжалились и убежали. — Читая новости, то и дела попадаются истории, что пассажиры на борту обращаются к стюардессам с необычными просьбами и вопросами. Сталкивались с этим? — Часто пассажиры обращаются к нам с тем, что боятся летать, и в такие моменты мы уделяем им как можно больше внимания. Мы говорим о том, что самолет — это самый безопасный вид транспорта. А если говорить об интересных ситуациях на борту, то у нас часто случается «Давай поженимся». Однажды меня попросил пассажир передать записку с номером телефона для девушки, сидящей на 12С, и сейчас это счастливая семья! Мы продолжаем общение с этими ребятами, и этот союз был точно создан в небе. — Раз речь зашло об отношениях, то многие люди обсуждают, что браки между пилотами и стюардессами — это типично. Как у вас в коллективе относятся к таким вещам? На ваш взгляд, подобные браки помогают компании или, наоборот, мешают ей? — Это действительно так. Много браков между пилотами и стюардессами, общие темы для разговора и общее дело, от которого горят глаза у обоих, — это круто! Главное, чтобы сотрудники соблюдали профессиональные нормы и правила своей авиакомпании и находили способы балансировать личную и профессиональную жизнь, и тогда любовь на высоте 10 тысяч метров будет всю жизнь и точно не помешает компании. Лилия не в первый раз участвует в конкурсах красоты Фото предоставлено Лилией Дегтяревой — Насколько я понимаю, у вас есть молодой человек? Как он относится к вашим командировкам? — Мое сердце свободно. Но я уверена, что рядом со мной будет человек, который будет поддерживать мои интересы и отлично и без ревности относиться к моим командировкам, понимать всю важность моей работы. — Как вы сами поддерживаете баланс между работой и личной жизнью? — Я стараюсь планировать заранее свое время. Как только узнаю свой график, я выделяю дни для отдыха, чтобы успевать заниматься хобби, встречаться с друзьями. А также я занимаюсь физической активностью, чтобы поддерживать свое эмоциональное и физическое здоровье. Это помогает оставаться мне сосредоточенной и продуктивной на работе. — А вообще дальние поездки сильно влияют на вас? Что помогает прийти в себя после длительных перелетов и смены часовых поясов? — Я люблю долгие перелеты. Для меня важны и интересны командировки, я никогда не пропускаю новых мест, я всегда выберу погулять и увидеть что-то новое, познакомиться с новой культурой, а не останусь в номере. Это делает мою работу более увлекательной и разнообразной. Но сон останется всегда самым главным восстановлением после долгих перелетов и смены часовых поясов. О конкурсах красоты и хейтерах — Вы участвовали в различных конкурсах красоты и таланта, например, «Королева Хакасии», «Корона Хакасии», «Королева Абакана», «Мини модель Хакасии», «Супермодель Хакасии», занимали призовые места. Как так получилось, что вы стали участвовать в конкурсах с подросткового возраста? — Я с детства занималась в модельном агентстве, оно приглашало к участию в конкурсах, они являлись организаторами. Мне это было интересно, развивало меня как личность, с 14 лет я умела достойно представить себя и не бояться сцены. Лилия была первой вице-мисс «Королева Хакасии» Фото предоставлено Лилией Дегтяревой — На ваш взгляд, для чего нужно участвовать в конкурсах красоты? Что они дают, кроме медийности? — Каждый конкурс — это невероятная подготовка, репетиции, выдержка. Медийность точно никогда не была моей целью, больше внутренний позыв проявления себя. После каждого конкурса хотелось повторить эти ощущения, которые были на сцене. — На ваш взгляд, конкурсы красоты не ущемляют женщин? — Я думаю, что каждая женщина достойна участвовать в конкурсах, если захочет этого. Главное — уверенность и любовь к себе. — Что касается «Топ стюардесс»: как вы попали на конкурс? — Я сама проявила инициативу участвовать в конкурсе, в авиакомпании рассмотрели мою кандидатуру и подтвердили мое участие. Благодарю за эту возможность свою авиакомпанию. За этим конкурсом я наблюдала, когда еще даже не работала бортпроводником. «Топ стюардесс» я рассматриваю как проявление профессиональных качеств, признания в профессиональном мире, нежели красоты. Ведь красота — это очень относительное понятие, которое является лишь приятным дополнением к нашей профессии. — О вас писало множество СМИ: появились ли хейтеры после этого? — Читала комментарии хейтеров, но смотрела на это с улыбкой и совсем не переживала! Недавно прочитала интересное выражение: «Если вас никто не хейтит, значит, вы делаете что-то скучное». — Что вам предстоит пройти на пути к званию «Топ стюардесса»? Какие этапы ждут? — Всех участниц будет ждать полуфинал, где мы продемонстрируем свои профессиональные навыки как бортпроводники. Финал конкурса состоится 2 ноября — там участницы продемонстрируют свои таланты. Также на протяжении конкурса для нас будут задания, связанные с видео, которые мы будем публиковать у себя в соцсетях. Перед чем-то важным я всегда вспоминаю цитату из своей любимой книги «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн: «Целься в луну. Даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд». В этот раз я хочу на луну. Желаю всем участницам насладиться этим интересным этапом нашей жизни и подготовкой к полуфиналу и достойно представить себя и свою авиакомпанию на финале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Лилия Дегтярева стала одной из первых участниц конкурса «Топ стюардесс — 2025». Девушка прошла в полуфинал, и ей предстоит бороться за звание самой красивой сотрудницы авиации. Уроженка Абакана рассказала URA.RU, как пришла к полетам, часто ли стюардессы выходят замуж за пилотов, что нельзя делать в командировках, какие необычные просьбы поступают от пассажиров и как она относится к конкурсам красоты. — Лилия, расскажите, как вы вообще попали в авиацию? — Мне со школьных лет был интересен авиационный мир, привлекали самолеты и работа бортпроводника, путешествия и полеты. У меня никогда не было знакомых и родственников, связанных с авиацией. Я была подписана на всех знаменитых блогеров, которые работали бортпроводниками, писала им и задавала интересующие вопросы, наблюдала за их жизнью. Кстати, сейчас ко мне обращаются молодые девушки и парни, и я с удовольствием даю им рекомендации. — В России и за ее пределами множество авиакомпаний. Почему выбрали именно «Уральские авиалинии»? — Меня привлекала география полетов, стабильность авиакомпании, а также воздушный парк семьи Airbus. И сейчас, через два года работы, могу точно сказать, что я счастлива работать именно в авиакомпании «Уральские авиалинии». — Старшими бортпроводниками становятся не сразу, нужно пройти несколько этапов. Как выглядел ваш карьерный путь? — Через несколько месяцев после трудоустройства меня пригласили работать бортпроводником в бизнес-класс. Для меня это было безумно интересно, потому что я очень люблю сервис, а работая в бизнес-классе, нужно проявить все свои навыки для комфортной атмосферы пассажиров. После работы в бизнес-классе, когда я поняла, что обладаю достаточной компетенцией в работе, чувствую себя уверенно на борту, могу обучать новичков, которые приходят к нам в авиакомпанию, я проявила интерес к должности старшего бортпроводника. Меня пригласили на кастинг — это новый опыт для меня, опыт лидерства. На кастинге нужно было проявить все свои профессиональные навыки, с чем я успешно справилась. — Какие навыки, полученные в авиации, помогают вам в повседневной жизни? — Точно находить легко общий язык с разными людьми без стеснения. Мы часто занимаемся планированием и организацией на борту, и это помогает мне в управлении временем и задачами в повседневной жизни. Бортпроводники часто сталкиваются с изменениями и непредвиденными обстоятельствами — это мне помогает быть всегда готовой к самым неожиданным ситуациям в жизни, быть всегда собранной и решительной. — К слову, о неожиданных ситуациях. Часто ли случаются стрессы во время работы? — С ними, наверно, сталкивался каждый бортпроводник. На первоначальном этапе нас обучают этому и готовят к возможным стрессовым ситуациям и как с ними справляться. Очень важно, чтобы пассажиры видели в глазах и действиях бортпроводника уверенность, поэтому на борту мы всегда держим себя уверенно, а вот дома мы можем уже все. — А сами попадали во внештатные ситуации во время командировок? — В командировках есть много развлечений и соблазна, но мы знаем, что нам делать нельзя, и подвергать себя опасности мы не можем. Допустим, в командировках в Египте очень богатый морской мир, но мы не будем заниматься там дайвингом, потому что из-за разницы в давлении после полета запрещено погружение на глубину. Но все же внештатная ситуация произошла в Турции, когда мы пошли гулять с моей коллегой и встретили стаю собак… Рядом с нами больше никого не было, машины не проезжали мимо, нам удалось спрятаться, и мы долго ждали, пока они перестанут нас преследовать. В тот момент была вероятность, что мы можем опоздать на рейс. Все обошлось, песики сжалились и убежали. — Читая новости, то и дела попадаются истории, что пассажиры на борту обращаются к стюардессам с необычными просьбами и вопросами. Сталкивались с этим? — Часто пассажиры обращаются к нам с тем, что боятся летать, и в такие моменты мы уделяем им как можно больше внимания. Мы говорим о том, что самолет — это самый безопасный вид транспорта. А если говорить об интересных ситуациях на борту, то у нас часто случается «Давай поженимся». — Раз речь зашло об отношениях, то многие люди обсуждают, что браки между пилотами и стюардессами — это типично. Как у вас в коллективе относятся к таким вещам? На ваш взгляд, подобные браки помогают компании или, наоборот, мешают ей? — Это действительно так. Много браков между пилотами и стюардессами, общие темы для разговора и общее дело, от которого горят глаза у обоих, — это круто! Главное, чтобы сотрудники соблюдали профессиональные нормы и правила своей авиакомпании и находили способы балансировать личную и профессиональную жизнь, и тогда любовь на высоте 10 тысяч метров будет всю жизнь и точно не помешает компании. — Насколько я понимаю, у вас есть молодой человек? Как он относится к вашим командировкам? — Мое сердце свободно. Но я уверена, что рядом со мной будет человек, который будет поддерживать мои интересы и отлично и без ревности относиться к моим командировкам, понимать всю важность моей работы. — Как вы сами поддерживаете баланс между работой и личной жизнью? — Я стараюсь планировать заранее свое время. Как только узнаю свой график, я выделяю дни для отдыха, чтобы успевать заниматься хобби, встречаться с друзьями. А также я занимаюсь физической активностью, чтобы поддерживать свое эмоциональное и физическое здоровье. Это помогает оставаться мне сосредоточенной и продуктивной на работе. — А вообще дальние поездки сильно влияют на вас? Что помогает прийти в себя после длительных перелетов и смены часовых поясов? — Я люблю долгие перелеты. Для меня важны и интересны командировки, я никогда не пропускаю новых мест, я всегда выберу погулять и увидеть что-то новое, познакомиться с новой культурой, а не останусь в номере. Это делает мою работу более увлекательной и разнообразной. Но сон останется всегда самым главным восстановлением после долгих перелетов и смены часовых поясов. — Вы участвовали в различных конкурсах красоты и таланта, например, «Королева Хакасии», «Корона Хакасии», «Королева Абакана», «Мини модель Хакасии», «Супермодель Хакасии», занимали призовые места. Как так получилось, что вы стали участвовать в конкурсах с подросткового возраста? — Я с детства занималась в модельном агентстве, оно приглашало к участию в конкурсах, они являлись организаторами. Мне это было интересно, развивало меня как личность, с 14 лет я умела достойно представить себя и не бояться сцены. — На ваш взгляд, для чего нужно участвовать в конкурсах красоты? Что они дают, кроме медийности? — Каждый конкурс — это невероятная подготовка, репетиции, выдержка. Медийность точно никогда не была моей целью, больше внутренний позыв проявления себя. После каждого конкурса хотелось повторить эти ощущения, которые были на сцене. — На ваш взгляд, конкурсы красоты не ущемляют женщин? — Я думаю, что каждая женщина достойна участвовать в конкурсах, если захочет этого. Главное — уверенность и любовь к себе. — Что касается «Топ стюардесс»: как вы попали на конкурс? — Я сама проявила инициативу участвовать в конкурсе, в авиакомпании рассмотрели мою кандидатуру и подтвердили мое участие. Благодарю за эту возможность свою авиакомпанию. За этим конкурсом я наблюдала, когда еще даже не работала бортпроводником. «Топ стюардесс» я рассматриваю как проявление профессиональных качеств, признания в профессиональном мире, нежели красоты. Ведь красота — это очень относительное понятие, которое является лишь приятным дополнением к нашей профессии. — О вас писало множество СМИ: появились ли хейтеры после этого? — Читала комментарии хейтеров, но смотрела на это с улыбкой и совсем не переживала! Недавно прочитала интересное выражение: «Если вас никто не хейтит, значит, вы делаете что-то скучное». — Что вам предстоит пройти на пути к званию «Топ стюардесса»? Какие этапы ждут? — Всех участниц будет ждать полуфинал, где мы продемонстрируем свои профессиональные навыки как бортпроводники. Финал конкурса состоится 2 ноября — там участницы продемонстрируют свои таланты. Также на протяжении конкурса для нас будут задания, связанные с видео, которые мы будем публиковать у себя в соцсетях. Перед чем-то важным я всегда вспоминаю цитату из своей любимой книги «P.S. Я люблю тебя» Сесилии Ахерн: «Целься в луну. Даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд». В этот раз я хочу на луну. Желаю всем участницам насладиться этим интересным этапом нашей жизни и подготовкой к полуфиналу и достойно представить себя и свою авиакомпанию на финале.