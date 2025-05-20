Путин добился от Трампа уступок по санкциям

Аналитик Козюлин: Путин добился от Трампа временного отказа от новых санкций
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Президент Владимир Путин добился от американского лидера Дональда Трампа временного прекращения санкционного давления на Россию
Президент Владимир Путин добился от американского лидера Дональда Трампа временного прекращения санкционного давления на Россию Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин добился от американского коллеги Дональда Трампа неформального обещания о временном отказе от новых санкций на время переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Нельзя сказать, что это устойчивый выигрыш России, но как минимум промежуточный. Развилка по итогам разговора Путина и Трампа была довольно большая, вплоть до введения жестких санкций против России», — заявил аналитик.

По его словам, Европа хотела именно усиления давления Штатов на Россию. Это подтверждают и публикации западных СМИ. Так, газета Financial Times писала, что европейские лидеры удивились заявлениям президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы Трамп не поддержал ужесточение санкционной политики в отношении Москвы.

Путин и Трамп 19 мая провели телефонный разговор. Основной темой стал конфликт на Украине. Оба лидера остались довольны более чем двухчасовой беседой и выразили надежду на дальнейшие контакты. Трамп сказал, что потенциал России безграничен, после решения украинского кризиса Москва и Вашингтон могут вести «масштабную торговлю».

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Президент России Владимир Путин добился от американского коллеги Дональда Трампа неформального обещания о временном отказе от новых санкций на время переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Нельзя сказать, что это устойчивый выигрыш России, но как минимум промежуточный. Развилка по итогам разговора Путина и Трампа была довольно большая, вплоть до введения жестких санкций против России», — заявил аналитик. По его словам, Европа хотела именно усиления давления Штатов на Россию. Это подтверждают и публикации западных СМИ. Так, газета Financial Times писала, что европейские лидеры удивились заявлениям президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы Трамп не поддержал ужесточение санкционной политики в отношении Москвы. Путин и Трамп 19 мая провели телефонный разговор. Основной темой стал конфликт на Украине. Оба лидера остались довольны более чем двухчасовой беседой и выразили надежду на дальнейшие контакты. Трамп сказал, что потенциал России безграничен, после решения украинского кризиса Москва и Вашингтон могут вести «масштабную торговлю».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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