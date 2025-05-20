Путин добился от Трампа уступок по санкциям

Президент России Владимир Путин добился от американского коллеги Дональда Трампа неформального обещания о временном отказе от новых санкций на время переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом в интервью URA.RU заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нельзя сказать, что это устойчивый выигрыш России, но как минимум промежуточный. Развилка по итогам разговора Путина и Трампа была довольно большая, вплоть до введения жестких санкций против России», — заявил аналитик.
По его словам, Европа хотела именно усиления давления Штатов на Россию. Это подтверждают и публикации западных СМИ. Так, газета Financial Times писала, что европейские лидеры удивились заявлениям президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Издание отмечает, что в ходе диалога с коллегами из Европы Трамп не поддержал ужесточение санкционной политики в отношении Москвы.
Путин и Трамп 19 мая провели телефонный разговор. Основной темой стал конфликт на Украине. Оба лидера остались довольны более чем двухчасовой беседой и выразили надежду на дальнейшие контакты. Трамп сказал, что потенциал России безграничен, после решения украинского кризиса Москва и Вашингтон могут вести «масштабную торговлю».
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