Ждать снега или подготовиться заранее: когда надо менять летнюю резину в 2024 году

Зима не наступает неожиданно и смена сезона требует замены шин на авто. Обычно, менять резину стоит, когда среднесуточная температура опускается до +5 градусов Цельсия. Скоро снег накроет уральский регион: в Свердловской области 11 октября ожидают выпадение слоя снега в 20 сантиметров, в ряде городов Челябинской области с 7 по 13 октября ожидают мокрый снег. Также заморозки придут в Москву, по словам синоптика «Фобоса», ожидать их стоит 10 октября. Когда же россияне должны сменить летнюю резину — в материале URA.RU.
Время менять резину на авто
Специалисты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура опускается до +5 градусов Цельсия. В связи с этим, во многих современных авто при температуре около +4 градусов Цельсия на панели приборов активируется специальное уведомление. Оно проявляется в виде мигающего индикатора и сопровождается звуковым сигналом, напоминая водителю о необходимости замены шин.
Согласно технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период запрещается. Зимние шины должны быть установлены на всех колесах транспортного средства.
Также с сентября в России введено обязательное требование к использованию сезонных шин, согласно которому с декабря по март водителям не разрешается эксплуатация летних шин. Несоблюдение данных правил влечет за собой наложение штрафа в размере 500 рублей. Данные ограничения применяются к транспортным средствам, общая масса которых не превышает 3,5 тонны.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца, жители центральных регионов России могут начать менять резину в ноябре, когда начнется «глубокая» осень. Он уточнил, что связано это с необычайно теплым октябрем. Синоптик отметил, что это касается не только центральных регионов, но большинство других регионов страны, где температура может быть выше нормы на 3-5 градусов. Например, Черноземье и Поволжье, где прогнозируется «старое бабье лето».
Как выбрать резину
В зимний период, требования к использованию автомобильных шин строго регламентированы. Законодательство обязывает автовладельцев применять зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными. Обязательным условием является наличие на шинах маркировки «М+S», «M&S» или «M S».
Почему важно вовремя менять резину
Влияние температуры на характеристики летних шин является значительным. При повышении температур резиновая смесь этих шин становится более мягкой и гибкой, что способствует лучшему сцеплению с дорожным покрытием и сокращению дистанции торможения. В то же время, снижение температуры приводит к тому, что материал шин твердеет и теряет эластичность, что, в свою очередь, ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.
Также неправильно подобранная резина может увеличить расход топлива, из-за того, что автомобилю потребуется больше энергии для преодоления сопротивления. Поэтому необходимо своевременно производить замену шин в зависимости от погодных условий.
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