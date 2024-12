Разводы, бритая голова, опека и скандалы: как Бритни Спирс прожила 43 года

Бритни Спирс 2 декабря 2024 года исполнилось 43 года

02 декабря 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Поп-принцессе нулевых Бритни Спирс исполнилось 43 года Фото: Barcroft Media/Global Look Press В нулевых эту девушку называли поп-принцессой, а ее Oops!… I Did It Again наизусть знали почти все подростки. Сегодня, 2 декабря, Бритни Спирс исполняется 43 года. URA.RU вспоминает основные этапы ее биографии и рассказывает, как в прошлом популярная певица живет сегодня. В нулевых лицо и голос Бритни Спирс были знакомы всем Фото: face to face/Global Look Press Детство Бритни Спирс Бритни Джин Спирс выросла в многодетной семье в американском штате Миссисипи. Ее мама работала учительницей, а потом стала фитнес-тренером, отец в разные годы работал строителем и поваром. Родители уделяли много внимания развитию Бритни: она с ранних лет занималась гимнастикой, пела и участвовала в конкурсах красоты. Семья видела, что девочка очень талантлива и старалась сделать так, чтобы ее задатки реализовались. Когда Бритни было 12 лет, ей удалось пройти кастинг и стать одной из постоянных участниц популярного телевизионного шоу тех лет «Клуб Микки Мауса». Это была программа, смотря которую дети приятно проводили время и получали новые знания: делали зарядку, выполняли логические задачи, смотрели как поют и танцуют юные дарования, среди которых была и юная Спирс. Ранняя слава Бритни Спирс была красивой девушкой с приятным голосом и быстро завоевала популярность Фото: KPA/Global Look Press После закрытия шоу Бритни продолжила учебу в школе, попробовала себя в качестве вокалистки тинейджерской музыкальной группы и начала сольную музыкальную карьеру. Уже через несколько лет, в 1999 году, она записала свой первый альбом Baby One More Time, который прогремел на весь мир. Этот релиз стал одним из самых успешных в шоу-бизнесе. Получив первый успех, Бритни продолжила покорять сердца слушателей. Уже через год состоялась премьера второго альбома — Oops!… I Did It Again, который моментально возглавил чарты и стал одним самых продаваемых альбомов всех времен и народов. Бритни Спирс называли поп-принцессой, новой Мадонной и пророчили ей великолепное будущее. Она одну за другой завоевывала престижные награды, включая Грэмми, получила собственную звезду на Аллее Славы в Лос-Анджелесе и выпустила еще несколько альбомов. В 2001 году на экраны вышел фильм «Перекрестки» (12+) о девушке из американской провинции, которая вместе с подружками отправляется в Голливуд, чтобы поучаствовать в вокальном конкурсе и стать звездой. В картине Спирс исполняет свои, ставшие культовыми, песни I»m Not a Girl, Not Yet a Woman и I Love Rock «n» Roll. Благодаря им и обаянию юной певицы фильм собрал в мировом прокате больше 61 миллиона долларов. Бритни успевала записывать новые песни, разъезжать с сольными турами, а также устраивать личную жизнь. В 2004 году она вышла замуж за танцовщика Кевина Федерлайна и вскоре родила от него двоих детей. Бритни Спирс с первым супругом Кевином Федерлайном (в центре) Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Семейная жизнь Бритни Спирс рухнула вместе с ее карьерой Уже через два года Бритни Спирс подала на развод. Певица говорила, что причиной стали неразрешимые противоречия между ней и супругом, а Федерлайн обвинял ее в алкогольной и наркотической зависимости, а также говорил, что Бритни ведет себя неадекватно. Развод стал дорогим мероприятием для певицы. Ей пришлось выплатить бывшему мужу большие отступные, компенсировать ему половину стоимости их особняка в Калифорнии и платить большие суммы в качестве алиментов. В первое время двое сыновей оставались под опекой Спирс, но вскоре суд счел, что детям будет лучше жить с папой. Все дело в череде скандалов, в которых оказалась замешана певица. Ее уличили в употреблении запрещенных веществ, обвиняли в вождении с недействительными правами и оставлении места ДТП. А еще певица побрилась налысо, чем шокировала и поклонников, и близких. Бритни пришла в салон красоты с просьбой обрить ей голову, но столкнулась с отказом. Тогда звезда взяла машинку и сама решительно избавилась от волос. Этот процесс через окна парикмахерской сумели снять папарацци. Фото обривающей себя Бритни были практически во всех таблоидах. Спустя много лет певица объяснила, что это был ее способ ответить и выразить протест всем тем, кто постоянно оценивал ее внешность и находил в ней изъяны. После решения суда, согласно которому, сыновья Спирс должны были жить с папой, она отказалась добровольно отдавать их — детей пришлось забирать вместе с полицией. В целях безопасности мальчиков Бритни запретили контактировать с ними. Вскоре после этого, в конце января 2008 года, Бритни поместили в психиатрическую клинику. Медики в суде заявили, что певица не может отвечать за свои поступки, поэтому назначили ее опекуном отца Джеймса Спирса. Шоу Бритни Спирс всегда были яркими - даже в период жизни под опекой отца Фото: Global Look Press Жизнь Бритни Спирс под опекой Бритни оставалась под опекой до 2021 года. Все это время жизнь девушки контролировал ее отец: он подписывал контракты от ее имени, распоряжался финансами и даже получил контроль над ее личной жизнью — именно от его согласия зависело, сможет ли звезда снова выйти замуж. Находясь под опекой, Спирс продолжала записывать альбомы, участвовать в телешоу, под ее именем вышла парфюмерная линейка, но все начинания актрисы были уже не такими успешными, как раньше. Ее песни были узнаваемыми, но не смогли побить рекордов, установленных предыдущими релизами. С 2016 года Бритни Спирс встречалась с моделью Сэмом Асгари. Сэм подставил ей плечо во время судебных разбирательств с отцом, в ходе которых Бритни пыталась вернуть себе дееспособность, и стал для нее близким человеком. Пара хотела узаконить отношения, но Джеймс Спирс не давал разрешения на брак. В 2019 году певица на некоторое время пропала из соцсетей. Обеспокоенные поклонники начали бить тревогу. Они предполагали, что отец Бритни злоупотребляет своим положением опекуна и управляет жизнью дочери не так, как следует для ее блага, а руководствуясь собственной выгодой. Поклонники предложили певице надеть что-то желтое, моргнуть три раза и покрутиться вокруг себя в следующем ролике, если ей нужна помощь. Вскоре Спирс записала видео, где выполнила все эти условия. После этого развернулась целая кампания в ее поддержку. Люди выходили на улицы с плакатами с текстом #FreeBritney, чтобы привлечь внимание к проблеме кумира. В 2022 году Бритни вышла замуж за модель Сэма Асгари, но брак быстро распался Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press Свободная жизнь и новый брак Бритни Спирс В 2021 году, со второй попытки, суд все-таки встал на сторону Бритни и вернул ей дееспособность. Вскоре после этого Спирс объявила, что беременна от Сэма Асгари. К сожалению, выносить ребенка она не смогла. Несмотря на трагическую потерю, в 2022 году Спирс вышла замуж за Сэма Асгари. Брак оказался недолгим — в 2024 году пара развелась. Отсудить часть денег и имущества у Спирс Асгари не удалось, но Бритни все равно оказалась в непростой финансовой ситуации. За последнее время ей дважды пришлось оплачивать дорогостоящие услуги адвокатов: они представляли ее интересы в бракоразводном процессе, а также в суде о снятии опеки с отца. Сейчас Бритни Спирс активно ведет соцсети. Ей нравится наряжаться и танцевать перед камерой. Многие подписчики считают ее танцы неуклюжими и слишком откровенными, но прощают ей эту странность. Осенью 2024 года Бритни опубликовала кадры в фате и объявила, что вновь вышла замуж за … саму себя. Эту идею певица назвала самой гениальной в жизни. Спирс признает, что оказалась в непростой жизненной ситуации — чего стоит только название ее книги мемуаров «Женщина во мгле». Сейчас 43-летняя певица пытается прийти в норму и недавно заявила, что отказалась от алкоголя и других веществ, вызывающих зависимость.

