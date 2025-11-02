«На их поиски потратили не меньше миллиона рублей»: сколько еще будут проверять тайгу, где пропали Усольцевы

Несмотря на отсутствие весомых улик, поиски Усольцевых продолжаются Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спасательная операция по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, обошлась не менее чем в миллион рублей. Таким мнением поделился спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

На фоне этого, если Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь Арина и собака породы корги будут найдены живыми, то с семьи могут затребовать компенсацию за потраченные усилия в ходе поисковой операции. Однако это произойдет лишь в том случае, если пропавшие люди потерялись в тайге намеренно.

Усольцевых разыскивают уже больше месяца. Их телефоны в последний раз были замечены возле горы Алат, примерно в семи километрах от поселка Кутурчин в Красноярском крае. Наиболее загадочным обстоятельством данного происшествия является полное отсутствие каких-либо улик на протяжении всего времени активных поисков. Спасателям не удалось обнаружить ни фрагментов одежды, ни остатков кострища, ни единого предмета из походного снаряжения пропавших.

Однако надежда, что их найдут, еще остается, поскольку поиски еще продолжаются. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 2 ноября — в материале URA.RU.

Сколько потрачено средств на поиски Усольцевых

С момента начала поисковой операции прошел месяц, однако работа сотен участников пока не дала ожидаемых результатов. Несмотря на масштабные мероприятия, за прошедший период практически не удалось обнаружить каких-либо следов пропавших без вести членов семьи в таежных лесах.

В поисковых работах были задействованы порядка полутора тысяч добровольцев. Для проведения операции использовались дроны, авиация и вездеходы повышенной проходимости.

На такую поисковую операцию может быть потрачено не менее миллиона рублей. Это связано с масштабной концентрацией сил и техники, задействованных в спасательных работах. Таким мнением поделился спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Любые спасательные работы — это абсолютно не маленькие суммы. Все зависит от количества привлеченных людей и техники. В этом случае, полагаю, не идет речь даже о том, чтобы это были сотни тысяч рублей. Я думаю, гораздо больше», — рассказал Киселев в разговоре с aif.ru. По его подсчетам, стоимость поисковых работ могла перевалить за миллион рублей.

С семьи могут взыскать компенсацию за их поиски

В настоящее время наряду с проведением поисковых мероприятий ведутся разговоры относительно того, кто должен нести финансовые расходы за данную затратную операцию. Как отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев, существует возможность взыскания с исчезнувшей семьи Усольцевых денежных средств, израсходованных на розыскные работы, однако это допустимо лишь при соблюдении определенных условий.

Основным фактором в данной ситуации выступает характер исчезновения. В случае если будет доказано, что оно было преднамеренным и не было обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, Усольцевым может быть выставлен соответствующий счет.

«Если Усольцевы будут обнаружены и выяснится, что их пропажа произошла в результате их умышленных действий и не была связана с природными и погодными обстоятельствами, то суммы, потраченные на многодневную поисковую операцию, могут быть предъявлены им к компенсации», — объяснил Соловьев в беседе с aif.ru.

В случае отказа данный вопрос будут решать уже в судебном порядке. Кроме того, юрист также обратил внимание на отсутствие страховки. Если Сергей и Ирина ее не оформляли, то им также придется понести расходы, связанные с их поисками.

«Туроператоры при продаже туров по сложным природным маршрутам, а в нашем случае, тайга, однозначно, связана с целым рядом рисков, могут предлагать застраховать риски, связанные с поисково-спасательными операциям. В случае с Усольцевыми никаких страховок не оформлялось», — сказал юрист.

Когда завершат поиски Усольцевых

Когда закончат искать семью Усольцевых в красноярской тайге, зависит от нескольких причин. Ключевое значение имеет появление дополнительных сведений по делу. В частности, родные пропавших могут настаивать на продолжении поисковых мероприятий. Существенную роль играет также общий масштаб происшествия, считает Киселев.

«Сроки окончания поисков — вопрос вариативный. Все зависит от того, есть ли новые детали. Например, родственники хотят, чтобы поиски продолжались. Они пишут в соответствующие инстанции, которые должны отреагировать. <...> Многое зависит от масштаба дела. К тому же, поиски как таковые полностью не прекращаются, но их масштабы сворачиваются», — пояснил спасатель.

Когда пропала семья

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги по кличке Лада поехали в поход в урочище Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Кота оставили дома в Сосновоборске и заранее насыпали ему корм на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные вещи брать с собой не стали. В поездку они поехали на Skoda Kodiaq, которой владеет Сергей. Машина Ирины осталась в Сосновоборске.

Перед тем как отправиться в поселок Кутурчин, семья Усольцевых остановилась на турбазе, где их в последний раз видели свидетели. Следующим утром их путешествие было продолжено. Один из сотрудников турбазы сообщил, что члены семьи детально расспрашивали его о маршруте к горам Буратинка и Мальвинка. Особенный интерес у Ирины вызвал так называемый камень желаний, который находится у подножия горы Мальвинка. Усольцевы неоднократно подчеркивали, что собираются посетить данный объект без сопровождения. После окончания разговора семья села в автомобиль и больше об их точном местоположении ничего неизвестно.

Что могло произойти в тайге с Усольцевыми

В ходе следственных мероприятий выдвигались различные версии произошедшего: от трагической случайности, такой как нападение медведя или срыв в горах, до намеренного отъезда семьи за рубеж. Ряд источников указывал на возможную связь пропажи с предстоящей проверкой предприятия Сергея Усольцева.

Представители Следственного комитета в настоящее время отдают предпочтение гипотезе о несчастном случае. При этом ведомство не отвергает альтернативные сценарии развития событий, в том числе вероятность того, что члены семьи могут оставаться вживых.