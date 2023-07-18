Сбежавшая из страны экс-директор пермского фонда объявлена в розыск

Елена Найданова, обвиняемая в хищениях из пермского фонда «Содействие 21 век», заочно арестована

19 июля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Решение суда по делу о хищении Елена Найданова дожидаться в России не стала Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова объявлена в розыск и заочно арестована. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения после того, как стало известно, что обвиняемая в крупном хищении сбежала из страны. «Суд постановил объявить Найданову в розыск, а меру пресечения ужесточить и по доставлении подсудимой в Россию заключить под стражу», — передает корреспондент из зала Ленинского районного суда Перми, где рассматривается дело. Обвиняемая в присвоении 67,7 млн рублей вылетела из страны 9 июля. О том, что Найданова сбежала, стало известно 18 июля, когда она не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокат и муж утверждают, что ничего не знают о местонахождении подсудимой. После того как суд сделал запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, выяснилось, что она покинула пределы страны. Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении порядка 70 млн рублей из фонда. Обвинение утверждает, что деньги выводились под видом проведения различных мероприятий.

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова объявлена в розыск и заочно арестована. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения после того, как стало известно, что обвиняемая в крупном хищении сбежала из страны. «Суд постановил объявить Найданову в розыск, а меру пресечения ужесточить и по доставлении подсудимой в Россию заключить под стражу», — передает корреспондент из зала Ленинского районного суда Перми, где рассматривается дело. Обвиняемая в присвоении 67,7 млн рублей вылетела из страны 9 июля. О том, что Найданова сбежала, стало известно 18 июля, когда она не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокат и муж утверждают, что ничего не знают о местонахождении подсудимой. После того как суд сделал запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, выяснилось, что она покинула пределы страны. Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении порядка 70 млн рублей из фонда. Обвинение утверждает, что деньги выводились под видом проведения различных мероприятий.