18 июля 2023

Сбежавшая из страны экс-директор пермского фонда объявлена в розыск

Елена Найданова, обвиняемая в хищениях из пермского фонда «Содействие 21 век», заочно арестована
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , найданова елена
Решение суда по делу о хищении Елена Найданова дожидаться в России не стала Фото:

Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова объявлена в розыск и заочно арестована. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения после того, как стало известно, что обвиняемая в крупном хищении сбежала из страны.

«Суд постановил объявить Найданову в розыск, а меру пресечения ужесточить и по доставлении подсудимой в Россию заключить под стражу», — передает корреспондент из зала Ленинского районного суда Перми, где рассматривается дело. Обвиняемая в присвоении 67,7 млн рублей вылетела из страны 9 июля.

О том, что Найданова сбежала, стало известно 18 июля, когда она не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокат и муж утверждают, что ничего не знают о местонахождении подсудимой. После того как суд сделал запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, выяснилось, что она покинула пределы страны. Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении порядка 70 млн рублей из фонда. Обвинение утверждает, что деньги выводились под видом проведения различных мероприятий.

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Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова объявлена в розыск и заочно арестована. Суд поддержал ходатайство стороны обвинения после того, как стало известно, что обвиняемая в крупном хищении сбежала из страны. «Суд постановил объявить Найданову в розыск, а меру пресечения ужесточить и по доставлении подсудимой в Россию заключить под стражу», — передает корреспондент из зала Ленинского районного суда Перми, где рассматривается дело. Обвиняемая в присвоении 67,7 млн рублей вылетела из страны 9 июля. О том, что Найданова сбежала, стало известно 18 июля, когда она не явилась на очередное заседание суда. Ее адвокат и муж утверждают, что ничего не знают о местонахождении подсудимой. После того как суд сделал запрос в ГУ МВД по Пермскому краю, выяснилось, что она покинула пределы страны. Бывший директор фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении порядка 70 млн рублей из фонда. Обвинение утверждает, что деньги выводились под видом проведения различных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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